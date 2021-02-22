Hatalı başvuru yapanlara yeni yapılandırma imkânı

YANLIŞ BAŞVURU YAPILDI

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay imzasıyla yayımlanan iç genelgede 7256 sayılı yasadan yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi, e-devlet, vergi dairesi veya posta yoluyla başvurulabileceği, birden fazla vergi dairesine olan borçları için de her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulması gerektiği hatırlatıldı. İç genelgede bazı mükelleflerin de internet ya da e-devlet üzerinden süresi içinde başvuru yaptığını ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmadıkları için borçlarının yapılandırılamadığı kaydedildi. İç geneldege bazı mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanunu temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin vergi dairesine yazılı başvuru yapması gerekirken bu kişilerin internet sitesi ya da e-devlet üzerinden başvurudu bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

ÖDEMELER 1 MARTA KADAR

Yasada ilk taksit ödemesinin 1 Mart 2021 olduğu hatırlatılarak hatalı başvuru yapanların da bu tarihe kadar başvuru yapabilecekleri vurgulandı. Bağlı olduğu vergi dairesine başvuru yapan ancak diğer vergi dairelerine de 1 Mart 2021 tarihine kadar başvuranlar yapılandırmadan yararlanabilecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları yapılandırılamamış mükellefler de 1 Mart tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvurmaları ve başvurularının teyit edilmesi yapılandırmadan yararlanabilecekler. İç genelgede hatalı başvuru yapıp tekrar başvuru yapanlara ödemelerini de 1 Mart 2021 tarihine kadar yapmaları gerektiği vurgulandı.