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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hastaneler ilave ücret alamayacak

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Hastaneler ilave ücret alamayacak
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Koronavirüs tedavisi de acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle, acil sağlık hizmetleri kapsamına, “Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumların” yanı sıra, pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler de alındı. İlave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri kapsamına da salgın döneminde koronavirüs tedavisi eklendi. Böylece, tedaviler sırasında vatandaşlardan ilave ücret alınması söz konusu olmayacak. Yapılan diğer değişikliklerle, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar, SGK’nın ödeme listesine alınırken, hastalığın tedavisinde antikorların kullanılmasını sağlayan “immün plazma tedarik ve uygulama” tekniği de Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına dahil edildi. İlaçların geri ödeme kapsamına alınması düzenlemesi, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

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