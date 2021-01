Hastalar için uçak kiralıyor

Son dönemde sağlık turizminin giderek daha da stratejik bir duruma geldiğini söyleyen Ekol Baz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Baz, “İrlanda’dan çok hastamız var, bu hastalar ticari havayolu şirketlerinden tek tek bilet aldıktan sonra son dönemlerde uçuşların iptal olduğunu ve saatlerin sürekli değiştiğini gördük. Kendi uçağımızı kiralasak, acaba yapabilir miyiz diye yola çıktığımız projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

BOŞ GİTTİ HASTAYLA GELDİ

Kısa dönemde yoğun talep ile karşılaştıklarını aktaran Salih Baz, “Hızlı bir şekilde koltuk satışı gerçekleştirdik. Aynı şekilde İngiltere’den de büyük bir talep vardı ancak uçuş yasakları sebebiyle bu tarafın talebini toplayıp ileri bir tarihe erteledik. İrlanda uçuşunu gerçekleştirmekte kararlıydık ve 11 Ocak 2021 tarihinde ekibimiz boş uçakla İzmir’den Dublin’e giderek orada hastalarımızı karşıladı. Buraya geldiklerinde onları otobüslerle hastane ve otele yerleştirdik” diye konuştu.

MUTLU DÖNDÜLER

Özel uçakla başlattılan hizmetin otelde, hastanede, ameliyathanede, ara transferlerde devam ettiğini belirten Salih Baz, “Otel olarak dünyanın önde gelen zincirlerinden Hilton Garden Inn ile çalıştık. Hastane odalarımızda yüksek hızda internet, Netflix, İngilizce 10 farklı dergi ile hastalarımızın memnuniyetini hedefledik. Tüm ameliyatlar sorunsuz bir şekilde programa göre gerçekleştirildi ve 17.01.2021 tarihinde hastalarımızın hepsini mutlu bir şekilde evlerine geri uğurladık” ifadelerini kullandı.

AYDA 350 YABANCI HASTA

Ayda 350’den fazla yabancı hasta sayısıyla Ekol Sağlık Grubunun bölgesindeki ve Türkiye’deki en büyük sağlık turizmi hastanelerinden biri olarak sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini belirten Opr. Dr. Mehmet Baz, “Amerika, İrlanda, İngiltere, İskoçya, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, Cezayir, Fas, Tunus, Mısır, İsrail, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan gibi bir çok ülkeden teşhis, tedavi ve ameliyat hastalarını ağırlamaktadır. Dünya’nın bir çok ülkesinden gelen yabancı hastalar aldıkları hizmeti “5 yıldız” olarak değerlendirmekte ve hijyen, temizlik, hizmet kalitesi, başarılı ameliyat sonuçları ve hasta odaklı yaklaşımlarından yana memnuniyetlerini dile getirirken, bekleme sürelerinin olmaması, esnek planlama olanakları, otelcilik ve transfer hizmetleri, şehir tur paketleri, kişisel asistanlık hizmetleri gibi noktaların da İzmir Ekol Hastanesi’ni tercih etmelerinde önemli sebeplerdir” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE VE İRLANDA’DA ŞİRKET KURULDU

İzmir Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, “İngiltere ve İrlanda’daki hasta yoğunluğumuzdan dolayı hem İrlanda hem de İngiltere’de şirketlerimiz kuruldu ve oralardaki ekiplerimiz şu an aktif olarak çalışmaya başladılar. Amacımız bu sayede yabancı hastalarımız ile devamlılık arz eden sağlık hizmeti konseptini sağlayabilmek. Çünkü bir hasta ameliyat olduktan sonra onun yolcuğu orada sona ermiyor aksine her şey daha yeni başlıyor. İzmir Ekol Hastanesi olarak ana misyonumuz onları bu sağlık yolculuklarında her zaman onların yanlarında olabilmek” dedi.

MİDE KÜÇÜLTME VE ESTETİĞE GELİYORLAR

Amerika başta olmak üzere İngiltere, İrlanda, Almanya, Avusturya ve dünyanın dört bir yanında hastaları ağırladıklarını belirten Opr. Dr. Mehmet Baz, “Mide küçültme, rinoplasti (kapalı estetik burun ameliyatı), penis büyütme, gırtlak kanseri, koklear implant gibi nitelikli ameliyatlar için Amerika, Avustralya, Gana, İsrail gibi ülkelerden hastalarımız oldu ve olmaya devam ediyor. Amerika gibi uzak bir ülkeden bir hastanın mide küçültme ameliyatı için ya da İsrail’den bir hastanın burun ameliyatı için, Gana’dan bir hastanın gırtlak kanseri ameliyatı için İzmir’e geleceği belki hiç kimsenin aklına gelmez ancak bu ülkelerden düzenli bir şekilde hasta ağırlıyoruz. Onlar ameliyat sonuçlarından memnun kalıp yakınlarına ve dostlarına tavsiye ettikçe biz mutlu oluyoruz ve onları ağırlamaya devam ediyoruz. Uzak ülkelerden düzenli bir şekilde hasta akışımız mevcut” dedi.