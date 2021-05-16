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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, birimini, unvanını, iletişim adreslerini (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtecektir.
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