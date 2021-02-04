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Ekonomi
Haber Giriş: 04.02.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre  müracaat   edecek   adayların;   Hasan   Kalyoncu   Üniversitesi   Akademik   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesinde   (https://personel.hku.edu.tr/ mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

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