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Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alıyor
Harran Üniversitesi Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili yönetmeliklerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuracak adaylarda ilanda detayları belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranmaktadır.
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