Harçlardan gelecek yıl 44,7 milyar lira gelir bekleniyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Covid geçirdikten sonra mutlaka doktora başvurun Gri cevher küçülüyor'Covid geçirdikten sonra mutlaka doktora başvurun' Gri cevher küçülüyor#Koronavirüs
Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktüAşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!#Kovid Aşısı
Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'#Fenerbahçe
Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ilden hissedildiKaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilden hissedildi#Deprem
Bu başarı Türkiyenin diyerek paylaştı Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu'Bu başarı Türkiye'nin' diyerek paylaştı! Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu#İhracat
Bu nasıl baba Kızlarını diri diri yaktıBu nasıl baba! Kızlarını diri diri yaktı#Pakistan
Takside para dolu valizini unuttu Dudak uçuklatan rakamTakside para dolu valizini unuttu! Dudak uçuklatan rakam#Taksi
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
Berlinde restorana gitti... Hayatı değişti Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yokBerlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok#Carters Of Moseley
Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktardan anılar ‘Çevremiz casus dolu’Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktar'dan anılar! ‘Çevremiz casus dolu’#Özdemir Bayraktar
Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttıAngelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı#Angelina Jolie
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Işık göründü Bakanlık düğmeye bastıIşık göründü! Bakanlık düğmeye bastı#Kentsel Dönüşüm
Suç imparatorluğu yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı'Suç imparatorluğu' yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı!#Lions-Cartel
HABERLEREkonomi Haberleri

Harçlardan gelecek yıl 44,7 milyar lira gelir bekleniyor

#Harçlar#Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi#Ekonomianasayfa
Harçlardan gelecek yıl 44,7 milyar lira gelir bekleniyor

Harçlardan gelecek yıl devletin kasasına 44 milyar 684 milyon 287 bin lira gelir bekleniyor.

Haberin Devamı

AA muhabirinin 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 44,7 milyar liralık harcın, yüzde 55,8'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 24 milyar 934 milyon 898 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor. Devletin, ticaret sicil harçlarından 617 milyon 131 bin lira, esnaf sicil harçlarından 127 milyon 791 bin lira, diğer yargı harçlarından da 7 milyar 947 milyon 671 bin lira olmak üzere, yargı harçlarından toplam 8 milyar 692 milyon 593 bin lira tahsilat yapması hedefleniyor.

İlgili Haberler:

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Gelecek yıl harçlardan elde edilecek gelirin yüzde 3,8'ini pasaport ve konsolosluk harçları oluşturacak. 2022'de pasaport ve konsolosluk harçları için 1 milyar 719 milyon 976 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 1 milyar 745 milyon 497 bin lira aktarılması bekleniyor. Bu dönemde, 1 milyar 632 milyon 557 bin lira noter harcı, 290 milyon 192 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 63 milyon 36 bin lira gemi ve liman harcı tahsilatı planlanıyor. Gelecek yıl yurt dışına çıkacaklardan toplam 103 milyon 797 bin lira alınması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 85 milyon 998 bin lira harç ödemesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Harçlar#Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Oğulcan Enginden ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklıda buldu... İşte ilk fotoğraf

Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu