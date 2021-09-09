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Ekonomi
Haber Giriş: 09.09.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Hane izolasyonu (montalama) yaptırılacak

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Hane izolasyonu (montalama) yaptırılacak

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü hane izolasyonu (mantolama) yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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