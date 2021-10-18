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Hamstercoin nedir, ne kadar oldu?

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Hamstercoin nedir, ne kadar oldu

Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla kripto para biriminin hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olan Elon Musk, bu kez Hamstercoin’e dikkat çekti. Elon Musk’ın paylaşımları ardından Hamstercoin ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Hamstercoin nedir, ne kadar oldu?

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Elon Musk'ın duyurusunu yaptığı Hamster Coin şu anda $ 0.0000001175 seviyesinde ilerliyor. Merakla takip edilen coin, son olarak %45,80 değer kazandı. Türk Lirası olarak ise Hamster Coin 0,00000012 Türk Lirası değerine sahip.

Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak bilinmektedir.

Altcoin Nedir?

İlk kripto para Bitcoin olarak piyasaya sürüldü. Bitcoinin başarısı ise, şimdi 5000 farklı coin çeşidine ulaşan diğer dijital madeni paraların da yolunu açıyor. Bu coinler ise, altcoin olarak işlem görüyor. Bitcoinin dışında kalan Dash, Ripple, Ethereum, Litecoin ya da diğer herhangi bir coin çeşidi altcoin olarak adlandırılır.

Genellikle bir altcoin, Bitcoin’in daha iyi ya da farklı bir versiyonu olarak işlem görür. Piyasada bulunan her altcoin, diğerlerinden daha iyi yaptığı “benzersiz işlevselliğe” sahip olduğunu iddialı eder. Örneğin, Litecoin, işlemlerini Bitcoin’den çok daha hızlı yürüten bir kripto para çeşididir. Monero ve Dash ise, anonimlik yönüne daha çok odaklanan altcoin’lerdir. Bu da işlemleri neredeyse izlenmesi mümkün olmayan bir hale getirir.

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