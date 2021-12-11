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Hamsinin tahtını istavrit aldı

#Hamsi#İstavrit#Karadeniz
Hamsinin tahtını istavrit aldı

Karadeniz’de geçtiğimiz hafta etkili olan fırtına sebebi ile hamsi Gürcistan’a kadar kaçtı. Fırtına sonrasında denize açılan balıkçılar ise tonlarca istavrit ile dönünce, fiyatlar tezgahlara yansıdı. Hamsinin kilosu 30 liraya satılırken, istavritin kilosu 10 liraya kadar düştü.

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Geçtiğimiz hafta Karadeniz’de etkili olan lodos ve fırtına, hamsiyi Gürcistan’a kadar kaçırdı. Fırtına sonrasında denize açılan balıkçılar, limana tonlarca istavrit ile dönünce, sezona kilosu 50 liradan başlayan istavrit 10 liraya kadar düştü. Fırtına öncesinde hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düşerken, hamsinin tahtını istavrit aldı.

Hamsinin tahtını istavrit aldı

Karadeniz’den az çıkartılan hamsinin kilosu tezgahlarda 30 liraya satılırken, istavrit ise 10 liradan satılmaya başladı. Yıllardır hem denizde balık avlayan hem de balık tezgahı bulunan Tuncay Kılıç, hamsinin Gürcistan’a kaçtığını, havaların soğuması ile birlikte hamsinin tekrar gelebileceğini söyledi.

Hamsinin tahtını istavrit aldı

TEKRAR KARADENİZ’E GELMESİNİ BEKLİYORUZ

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“İstavritte son durum, şu anda tüm bölge olarak yoğun bir şekilde çıkıyor. Hamsi kayboldu diyebiliriz. Denizden çok az hamsi çıkıyor. Biz de istavrit getiriyoruz. İnsanlar bol bol balık yesin diye fiyatı da aşağıya çekiyoruz. Hamsi şu sıralar Gürcistan’a geçti. İnşallah havaların biraz daha soğuması ile birlikte tekrar Karadeniz’e gelmesini bekliyoruz.”

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Hamsinin tahtını istavrit aldı

Hamsinin tahtını ele geçiren istavritten alan Düzceliler, “Fiyatlar çok iyi durumda şu anda. Diğer balıkların fiyatları çok yükseldi. 10 liraya istavrit alıyoruz. Hamsi alamıyoruz. Hamsinin kilosu 30 lira” dedi.

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#Hamsi#İstavrit#Karadeniz

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