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Ekonomi
Vuslat AY- Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Hamsi tezgaha erken düştü

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Hamsi tezgaha erken düştü

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi Ankara’da tezgahlarda yerini aldı ve kilosu 30 lirada satışa çıkarıldı.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar denize açıldı. Genelde ekim ayı sonunda görülen hamsi bu yıl erken geldi ve balıkçılar bol miktarda hamsi avladı. Hamside erken yaşanan bolluk Ankara’da balık tezgahlarına yansıdı. Kızılay Sakarya Caddesinde balıkçı tezgahları hamsiyle doldu. Kilosu 30 liradan satışa çıkarılan hamsiye vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

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Balıkçı Mustafa Süslü, yıllardır balıkçılık yaptığını ve hamsiyi bu kadar erken ilk kez bol gördüğünü belirterek, "Hepimiz şaşkınız. Normalde Karadeniz hamsisi ekim sonuna doğru başlar, ocak sonuna kadar devam ederdi. Ama beklenenden erken çıktı. Erken çıkması, kasım-aralık ayını nasıl etkileyecek bir öngörümüz yok; yaşayıp göreceğiz. Şu an palamut zamanı ve yok denecek kadar az, hiç yok. Millet de şaşkın. Bu günlerde daha çok palamut beklerken hamsi çıktı. İnşallah devamı da gelecek. Hepimiz hamsiye doyarız" diye konuştu.

 

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