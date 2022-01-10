Hamsi kaçtı! Tezgahlar yavru uskumruyla doldu

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Bandırma balıkhalinde yavru uskumru bolluğu yaşanıyor. Balıkhaline Hamsi gelmemesi sebebiyle hamsi tezgahlarda yerini alamadı. Hamsinin Gürcistan’a kaçtığını ve uskumru bolluğu yaşandığını belirten Balıkçı Metin Çokgezenler, "Havaların soğumasıyla Hamsi balığı Gürcistan’ a kaçmıştır. Marmara’da yakalanan Uskumrunun yavrusunun boşluğunu yaşıyoruz. Bir haftadır satıyoruz kilosu 25 Lira. Halkımıza kilosu 25 Liradan İstavrit, Kolyoz ve uskumru yavrusu satıyoruz. Erdek, Ocaklar ve Adalar tarafından yakalanan uskumru yavrusu bolluğu yaşıyoruz. 25 Liraya halkımıza akşam yemeği satıyoruz" şeklinde konuştu. Balıkhaneye balık bolluğu ve fiyatların uygun olması sebebiyle vatandaşlar ilgi gösteriyor.