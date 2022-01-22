Hamsi fiyatları yarıya düştü

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Son günlerde denizlerdeki olumsuz hava şartları nedeniyle balık fiyatları artmıştı. Ülke genelinde başlayan kar yağışlarının etkisiyle durgunlaşan denizlerde, balıkçılar avlanmaya başladı. Denize açılan balıkçılar ağlarını geri çektiklerinde bollukla karşılaştı. Yaşanan bu durum çok geçmeden balık fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz günlerde fiyatı 50 TL’ye kadar çıkan hamsinin tezgahlardaki fiyatı 25 TL’ye kadar geriledi. Balıkların kış aylarının gelmesiyle yağlanıp daha lezzetli olduğuna dikkat çeken Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, "Bu aylar balıkların en lezzetli olduğu aylar, herkese balık yemesini tavsiye ederim’’ dedi.

"KIŞ DEMEK, BALIĞIN LEZZETLİ MEVSİMİ DEMEKTİR’’

Kenan Balcı, ‘’ Yaklaşık 20 gündür fırtınadan gemilerimiz balığa açılamamıştı, hamsi 50 TL’ye çıkmıştı. Kar bereketiyle geldi, hamsi 50 liradan 25 liraya düştü. Denizin durgunluğu sebebiyle gemilerimiz hamsi tutmaya başladı. Halkımız da bol bol hamsi almaya devam ediyor. Zaten kış demek, balığın lezzetli mevsimi demektir. Sadece hamsi değil, bu mevsimde bütün balıklar lezzetlidir çünkü deri ve etin arasında yağ oluşur, bu yüzden balık lezzetlenir’’ dedi.