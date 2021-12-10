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Hamsi bu yıl erken tükendi

#Hamsi#Karadeniz#Fiyat
Hamsi bu yıl erken tükendi

Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Karadeniz’deki sürüleri, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelince, sezon başında bolca avlanan ve balıkçıların yüzünü güldüren hamsi, erkenden azalmaya başladı.

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Karadeniz’in güneyinde avcılığı dibe vuran hamsinin az miktarda avlanması ile kilo fiyatı 10 TL’den 40’TL’ye çıkarken, çoğu tezgahta hamsi kalmadı. Tezgahlarda istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, alabalık 50 TL, çinekop 60 TL, mezgit ise 40 ile 65 TL arasında fiyata satılıyor.

HAMSİ TERK EDİYOR

Deniz suyunun soğumadığını belirten balıkçı Gökmen Aydın, “Hamsi yavaş yavaş azalmaya başladı. Havalar mevsime göre biraz sıcak. Deniz de bir türlü soğumadı. Balık soğuğa kaçmaya başladı. Hamsi yavaş yavaş bizi terk ediyor. Hal böyle olunca da fiyatı yükseldi. Eskiden 10 TL’ye satıyorduk şimdi hamsi fiyatı tezgahlarda 40 TL’ye kadar çıkıyor. Hamsi bol avlandı. Vatandaş da bol yedi hamsiyi ama şu an hamsinin olmadığı bir dönemdeyiz. Balık haline zaten 150 kasa hamsi geliyor. O yüzden bu fiyatlar normal” şeklinde konuştu.

40 LİRAYA SATILIYOR

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Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise “Bu sezon hamsi avı erken başladı ama güzel hamsiler geldi tezgahlara. Bol miktarda avlandı hamsi. 10 liraya kadar fiyatı düşmüştü ama şu an hava şartlarından dolayı hamside bir kaybolma söz konusu. Fiyatlar yine vatandaşın cebine göre değişiyor. Güzel ve taze hamsi 40 liraya satılıyor. Şoklanmış hamsiler var onlar da 20 ile 30 lira arasında satılıyor. Son dönemleri artık hamsinin” dedi. Tezgaha balık almaya gelen İbrahim Azaklı da “Hamsi bu dönemlerde herkesin sofrasında olması gereken bir besin kaynağı. Fiyat arttı ama hamsi yemeden de olmuyor” diye konuştu.

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#Hamsi#Karadeniz#Fiyat

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