MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHamsi 10 liraya düştü, vatandaş stoğa başladı
GeriEkonomi Hamsi 10 liraya düştü, vatandaş stoğa başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Hamsi 10 liraya düştü, vatandaş stoğa başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamsi 10 liraya düştü, vatandaş stoğa başladı
Abone Olgoogle-news

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yerli hamsinin kilosu 10 TL'ye düşerken, vatandaş stok yapmaya başladı.

Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz'de kendini gösteren hamsinin bol avlanması fiyatını düşürdü. Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Hamsi geçtiğimiz haftadan bu zamana kadar bölgede en çok avlanan balık olunca fiyatı da 10 TL olarak sabitlendi. Vatandaşlar kilolarca alarak stok yapıyorlar. Bol çıkan hamsi balıkçılarında vatandaşların yüzünü güldürdü. İşlerimiz bugünlerde iyi. Her gün taze balık tezgahlarımızda yerini alıyor” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle