‘Hammadde alımını durduruyoruz’

OPEC benzeri, petrokimya şirketleri kasım ayından itibaren dünya çapında üretimlerini kısarak fiyatları ortalama yüzde 150 arttırdı. Bu oran bazı ürünlerde yüzde 191’e kadar çıktı. Petrol 60 dolarken tonu bin dolar olan PVC, petrol aynı fiyatta kalmasına karşın 2 bin 100 dolara yükseldi. Dünyanın en büyük iki ithalatçısı konumundaki Çin ve Türkiye bu duruma karşı ortak hareket etme kararı aldı. Çin Plastik Mamul Üreticileri Derneği ile Türk Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV), dünya petrokimya devlerini dize getirmek üzere ‘Hammadde Güçbirliği Mutabakatına’ vardı, nisan ayından itibaren ithalatı durdurma kararı aldı.



ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

Kararla ilgili Hürriyet’e konuşan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik hammadde artışının özellikle dar gelirli vatandaşın enflasyonunu yükselttiğine dikkat çekerek en ucuz makarna fiyatının yüzde 16’sını, pazarda satılan giysi ve ayakkabının yüzde 25’inin iplik ve tabanını plastik malzemenin oluşturduğuna dikkat çekti. Dolayısıyla plastik hammaddedeki olağanüstü artışların enflasyonu körüklediğini belirten Yavuz Eroğlu, Çin Plastik Üreticileri Derneği ile birlikte hammadde güçbirliği mutabakatına vardıklarını söyledi.

‘BALONUNU SÖNDÜREBİLİRİZ’

Çin’in dünyanın en büyük, Türkiye’nin de altıncı büyük plastik mamül üreticisi olduğunu belirten Eroğlu, “Biraz dişimizi sıkabilirsek petrokimya kartellerinin yarattıkları spekülatif balonu söndürebiliriz. Onbinlerce ton hammadde stoklayanların, üretim gücünden iyi bir ders alacağı ve ellerindeki stoklardan büyük zarar edecekleri bir sonuç alacaklarına inanıyoruz. Türkiye, Avrupa’da Almanya’dan sonra ikinci en büyük üretici. Dolayısıyla Çin dünya’nın en büyük plastik hammadde ithalatçısı, Türkiye de bazı kalemlerde ikinci, bazılarında ilk beşte. Örneğin plastik sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu oyuncak, ambalaj, araba, inşaat malzemeleri, şırınga gibi birçok alanda kullanılan polipropilende Çin dünya ithalatının yüzde 43’ünü tek başına yapıyor, Türkiye yüzde 13’ünü. Dolayısıyla iki ülkenin toplam ithalatı dünya ithalatının yüzde 56’sını oluşturuyor” dedi.



“Şimdi iki büyük plastik hammadde kullanıcısı olarak güç birliği içinde bu oyunu bozacak, alım gücünü organize edeceğiz” diyen Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “PAGEV’in Türk plastik mamül üretimininin yüzde 80’ini yapan bin 750 üyesi bulunuyor ve Cumartesi günü yapılan genel kurulda oybirliğiyle Nisan’dan itibaren ithalatı durdurma kararı aldık. Çin, en büyük ithalatçı ülke olarak fiyatlara direnme kararı aldı. Biz de onlarla birlikte alım gücümüzü kullanma kararı aldık. Kritik stok seviyesine inene kadar mal almayacak, minimum stokla çalışacağız. Bunu sürdürebilirsek Haziran’dan itibaren fiyatların düşmesini değil, çakılmasını bekliyoruz. Biz bu kararı hem üretimini durduran 750 firmamızı kurtarmak hem de enflasyon artışını durdurmak için aldık.”

ÇİN’İN İTHALATI % 57 DÜŞECEK

Dünya polipropilen ithalatının yüzde 43’ünü tek başına yapan Çin’in 6. aydan itibaren yeni petrokimya tesisleri üretime başlayacak ve polipropilen ithalatı yüzde 57 düşecek. Dünya talebinde yüzde 6’lık artış olacağı senaryosu altında, Çin’in yeni polipropilen üretim tesisinin devreye girmesiyle bu ülkeye ihracat yapan Güney Kore, Singapur, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Japonya, Vietnam ve Malezya’nın elinde ortalama yüzde 50 oranında arz fazlası polipropilen oluşacak.

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