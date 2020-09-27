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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hamilelere ultrasonlu COVID tanısı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Hamilelere ultrasonlu COVID tanısı
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Türk doktorlar bir ilki başardı. Radyasyona maruz kalmasın diye tomografi çekiminden kaçınılan COVID-19’lu gebe hastaların akciğer tutulumları, ilk kez ‘akciğer ultrasonu’ ile görüntülendi.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde, radyasyona maruz kalmasın diye tomografi çekiminden kaçınılan COVID-19’lu gebe hastaların akciğer tutulumları ilk kez “akciğer ultrasonu” ile görüntülendi. Üstelik yöntem tomografiye yakın bir ayrıntı veriyor. Böylece gebede akciğer tutulumu varsa erken dönemde kullanılabilecek az sayıdaki antiviral ilaçlara başlanabiliyor ve annenin de bebeğin de hayatı kurtuluyor. Çalışma, dünyanın sayılı dergilerinde de yayınlandı. Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit Hürriyet’e konuyla ilgili şunları söyledi:

Hamilelere ultrasonlu COVID tanısı

TOMOGRAFİYE YAKIN AYRINTI VERİYOR

“Türkiye’de en çok COVID-19’lu gebe takibi yapan hastanelerden biriyiz. Hekim arkadaşlarımız, bu hastalardaki akciğer tutulumunu görmenin tedavide önemli başarı sağlayabileceğini düşünerek bir çalışma yürüttüler ve ‘akciğer ultrasonu’ ile akciğerlerdeki COVID-19 lezyonlarını görüntülemeyi ve günlük takip etmeyi başardılar. Akciğer normalde içi hava dolu bir organ olduğu için ultrasonla takip edilmesi zor. Bu yöntemle gebe, odasından çıkmadan akciğerlerinde tutulum var mı görülebiliyor. Gebe COVID’li değilse odasından çıkmadığı için hastalığı kapma riski de azalıyor. Yöntem neredeyse tomografiye yakın ayrıntı veriyor. Üstelik radyasyona maruz kalınmadan.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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