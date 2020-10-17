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HaberlerEkonomi HaberleriHalkbank'tan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 07:30 | Son Güncelleme:

Halkbank'tan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama

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Halkbank'tan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama
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Halkbank, Türk P ve I Sigorta AŞ'nin sermayesindeki yüzde 16,6667 oranındaki Halkbank hisselerinin Türkiye Sigorta AŞ'ye satış yoluyla devrine ilişkin banka yönetim kurulu tarafından karar alındığını bildirdi.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi kapsamında bankamız iştiraki olan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin sermayesindeki yüzde 16,6667 oranındaki bankamız hisselerinin de Türkiye Sigorta AŞ'ye satış yoluyla devrine ilişkin bankamız yönetim kurulu tarafından karar alınmış olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

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