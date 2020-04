Halkbank'ın destek paketi esnafa "can suyu" oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi", esnafa "can suyu" oldu.



Kovid-19 salgını ile birlikte devlet önemli tedbirler alırken, bankacılık tarafında da kamu bankaları proaktif yaklaşımla birey, esnaf, KOBİ ve ticari işletmelerin yanında yer aldı.



Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu kredi paketi, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor. Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini kullanıma sunmuştu.



"BU DÖNEMDE YANIMIZDA OLAN KİM VARSA ONLARLA YOLA DEVAM ETME KARARI ALDIK"



Halkbank’tan “Esnaf Destek Paketi” kapsamında kredi kullanan market işletmecisi Önder Bekiroğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, markette ihtiyaçları karşılamak ve insanlara hizmeti daha fazla yapabilmek için bu krediye ihtiyaç duyduklarını ve müracaat ettiklerini söyledi.



Bekiroğulları, yaklaşık bir haftalık bir süre zarfında bütün işlemlerinin hallolduğunu, banka çalışanların da bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, “Biz çok memnunuz. İstediğimiz şekilde malzememizi aldık, temin ettik. Bütün süreç güzel bir şekilde ilerledi. Devletimize bu konuda teşekkürlerimizi sunmalıyız. Kendileri projeleriyle önümüzü açtı. Devletimize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.



Kovid-19 sürecinde kamu bankalarının sağladığı bu kredileri gelecekteki çalışmalarında göz önünde bulunduracaklarını kaydeden Bekiroğulları, “Biz zaten diğer devlet bankalarıyla da çalışıyoruz. Özel bankalarla olan çalışmalarımızı kısıtlayacağız. Bu dönemde yanımızda olan kim varsa biz onlarla yola devam etme kararı aldık. Kendi bünyemizde böyle bir karar aldık.” şeklinde konuştu.



Bekiroğulları, insanların ve kendilerinin, alışverişte Kovid-19 salgını sürecinden kaynaklanan sıkıntılarını bertaraf etmek adına bu kredinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, “Diğer kamu bankalarının da bu tarz çalışmalar yaptığını duyduk. Bundan da çok memnunuz. Umarım destekleri daha da artarak devam eder. Bizim de onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz açısından önemli.” değerlendirmesinde bulundu.



"ESNAF DESTEK PAKETİ İLE VATANDAŞA HİZMET VERMEYE DEVAM ETTİK"



Bakkal esnafı olan ve Halkbank’tan “Esnaf Destek Paketi” kapsamında kredi kullanan Kemalettin Doğan ise Kovid-19 sürecinin her esnafı ve sektörü olduğu gibi kendilerini de etkilediğini, bundan dolayı bakanlığın açıkladığı krediye başvuru yaptıklarını dile getirdi.



Doğan, Esnaf Destek Paketi’nden faydalanarak kendilerinin bu süreçte vatandaşlara hizmet vermeye ve aksamadan faaliyetlerine devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Krediye internet üzerinden başvuru yaptık, onaylandı, şubeye de gidip kredimizi kullandık. Özel bankalar ile alakalı genel olarak bütün esnaf arkadaşlarla hem fikiriz. Yani çok büyük farklar var. Kamu bankaları ellerinden geleni yapıyor, yardımcı oluyorlar. Maalesef, aynı çabayı özel bankalardan göremiyoruz. Özel bankalarında, stokçuluk kadar fırsatçılık seviyesine geldiğini görüyoruz. Faizlerde indirimi vesaire geçtim. Ekstra faiz uyguluyorlar. Bu zamanda kamu bankalarına daha çok yük biniyor bundan dolayı."



"KAMU BANKALARININ ESNAFTA DEĞERİ ÖZEL BANKAYA GÖRE DAHA FAZLA"



Kovid-19 sürecinde kendilerine sağladığı desteklerden dolayı kamu bankalarının esnaf yanındaki değerinin özel bankalara göre daha fazla olduğu aktaran Doğan, “Zaten bu süreçten sonra, özel bankalarla ilişkimizi bitirdikten sonra, tekrar başlatmayacağız. Vatandaşın ve esnafın bu zor zamanda olmayacaklar da ne zaman olacaklar. Biz de bunun cevabını zamanı gelince onlara yansıtacağız.” şeklinde konuştu.



Doğan, Kovid-19 sürecinin sağlık ve ekonomik olmak üzere iki boyutunun olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Sağlık boyutunda sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni yapıyorlar, canlarını ortaya koyuyorlar. Ekonomik boyutunda, kamu bankalarında özellikle bir yoğunluk yaşanıyor. Kamu bankalarında çalışanlar arkadaşlar da bizlerle ilgileniyorlar. Onlar, her gittiğimde yardımcı olmak için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Ekstra bir çaba ve gayret gördüm, çok yoğunlar. Çok teşekkür ediyorum."