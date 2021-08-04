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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

Halkbank, yangın bölgelerine iki yardım tırı gönderdi

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Halkbank, yangın bölgelerine iki yardım tırı gönderdi

İstanbul'dan yola çıkan yardım tırlarında, zor durumdaki vatandaşların sıvı ihtiyaçları için içecek, bu içeceklerin soğuk şekilde muhafaza edilmesini sağlayacak soğutucular, kafa fenerleri, cep telefonu şarj üniteleri ve powerbank cihazlar yer alıyor.

Ağaçlandırma çalışmaları için 1 milyon TL bağışlayan Halkbank, iki yardım tırını yangın mağdurlarına yönlendirdi.

Halkbank yaptığı açıklamayla, yangınlar nedeniyle mağduriyet yaşanan bölgelerde yangın mağdurlarının yanında olduğunu duyurdu.

Verilen bilgiye göre, bu çerçevede İstanbul'dan yola çıkan yardım tırlarında, zor durumdaki vatandaşların sıvı ihtiyaçları için içecek, bu içeceklerin soğuk şekilde muhafaza edilmesini sağlayacak soğutucular, kafa fenerleri, cep telefonu şarj üniteleri ve powerbank cihazlar yer alıyor.

Araçlar, bulundukları bölgelerde kablosuz WiFi hizmeti sunarak iletişimin kesintisiz sağlanabilmesine destek verecek. Yardım malzemeleri arasında ev ve sokak hayvanları için kedi ve köpek maması da bulunuyor.

Banka, ormanların yeniden yeşerebilmesi için yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına 100 bin fidanla katkıda bulunmak amacıyla da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) öncülüğünde başlatılan kampanyaya 1 milyon TL bağışladı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Yangın bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda içeriğini oluşturduğumuz yardım tırlarımızı, vatandaşlarımızın ve söndürme çalışmalarına katılan görevlilerimizin acil ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlamaya çalıştık. 'Önce Halk, Sonra Bankayız' anlayışıyla, 83 yıldır olduğu gibi her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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