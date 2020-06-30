Halkbank sınav başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personel alımı yapacak

Halkbank personel alımı başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Banka tarafından yapılan açıklamada Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) alımı yapılacağı duyuruldu. 29 Haziran’da başlayan başvurular 12 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Adaylar başvurularını http: //sinav.basvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden gerçekleştirebilecekler. İşte detaylar...

HALKBANK SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI

Halkbank Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) alımı yapacak. Adaylar başvurularını 29 Haziran ve 12 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirecekler.

Sınav 8 Ağustos’ta yapılacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını http: //sinav.basvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden yapabilecekler.

Adaylardan başvuru bedeli olarak 95 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel sinav.basvuru.anadolu.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya bankanın gişe ve internet şube kanalları üzerinden online olarak başvurudan sonra yatırılacaktır.

DETAYLI KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Yazılı sınav ‘Genel Yetenek Testi’ bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.