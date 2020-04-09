Halkbank kredi başvuru şartları nedir? Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank kredi başvuru şartları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında esnaf kredisi ve bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları alınmaya başlandı. Banka tarafından yapılan açıklamada faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verileceği bildirildi.

HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank esnaf kredisi başvurularını aşağıdaki link üzerinden doldurabilirsiniz. Bu adımın ardından bankanın Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi.