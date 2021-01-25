Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır? Esnaf ve Kefalet kredileri 6 ay erteleniyor!

Halkbank esnaf kredisi erteleme için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arasında ödenmesi gereken taksitler, ileri bir tarihe ertelenebilecek. Peki, Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır? İşte, merak edilen o bilgiler

HALKBANK ESNAF KREDİSİ ERTELEME NASIL YAPILIR?

Hazine destekli olarak tahsis edilen 25 bin liraya kadar limitli esnaf destek kredisi için erteleme süreci başladı. Erteleme süreci hakkında detaylar, ilerleyen günlerde Halkbank tarafından duyurulacak.

Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemeleri kapsamında da Halkbank tarafından, nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sağlamak amacıyla Esnaf Destek Paketi adı altında "işletme kredisi" ve "esnaf kredi kartı" fırsatı getirilmişti.

Halkbank tarafından sağlanan krediler kapsamında yürürlüğe konulan, 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen Hazine faiz destekli işletme kredisinden binlerce esnaf ve sanatkar yararlandı.