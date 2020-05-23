Halkbank 82 yaşında

Aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü banka olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı alanında yüzde 19.4 pazar payı bulunuyor. Türkiye ekonomisinin sağlam bir mali altyapıya sahip olduğuna ve ekonomik istikrarın korunmasında kamu bankalarının etkin rol oynadığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank bugün aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü sıradadır. Bugün geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor. Halkbank 82 yıldır önce halk, sonra bankadır” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

Özellikle 2001 krizi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılan bankaların devlete büyük bir yük getirdiği, IMF’nin kamu bankaları ve Halkbank’ın özelleştirilmesi talebinin olduğu, tasfiyesi gündemde olan ve o dönemde orta boy bir işletme kadar değer biçilmeyen Halkbank’ın 2020 yılında aktif büyüklüğünü 491.2 milyar TL’ye taşıdığına dikkat çeken Osman Arslan, şunları söyledi: “Kamu bankalarımız bugün geldiğimiz noktada reel sektöre sunulan kredilerin yüzde 50’sini karşılar duruma gelmiştir. Bu kurumlarımızın gücü, Türkiye’nin gücüdür. Kuruluşundan itibaren reel sektörün destekçisi olan Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19.4’e ulaşmıştır. Bu başarı bir tesadüf değil; çünkü Halkbank önce halk, sonra bankadır.”

59 MİLYARLIK TL'LİK DESTEK

Salgınla mücadele için devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank’ın verdiği toplam destek miktarı 59 milyar TL’ye ulaştı. Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin yanı sıra bireysel müşterileri için özel çözümler üreten Halkbank’ın, mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 491.2 milyar TL’ye taşıdı. Halkbank, bu dönemde toplam kredilerini 441.5 milyar TL’ye yükseltti.

81 İLDE 1000 ŞUBE

Halkbank’ın özellikle istihdam konusunda, kuruluş felsefesi ve bugüne kadar sürdürdüğü temel ilkeye bağlı kalarak Türkiye’nin 81 ilinde 1000 şubesi ve 22 bin 500 çalışanıyla halkımıza hizmet etmeyi sürdürdüğünü belirten Arslan: “ Yıl sonuna kadar 1.035 kişiyi daha Halkbank Ailesine katarak, gençlerimize kariyer olanağı sağlamanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.