Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün faaliyete geçti

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İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.

Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.

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7 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.