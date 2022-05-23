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Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün faaliyete geçti

#Halkalı#Bahçeşehir#Tren
Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün faaliyete geçti

İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek.

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İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.

Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.

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