Halka arzlar 2020'nin parlayan yÄ±ldÄ±zÄ± oldu

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sebebiyle kÃ¼resel merkez bankalarÄ±nÄ±n 2020'de para musluklarÄ±nÄ± sonuna kadar aÃ§masÄ±, dÃ¼nya genelinde hemÂ halka arzlarda hem de halka arzlardan elde edilen gelirlerde oldukÃ§a verimli bir yÄ±l yaÅŸanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

AA muhabirinin uluslararasÄ± denetim ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi EY'nin Global Halka Arz Trendleri 2020 Raporu'ndan derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, yÄ±llÄ±k bazda kÃ¼resel halka arzlar yÃ¼zde 19 artarak 1.363'e, halka arzlardan elde edilen gelirler de yÃ¼zde 29 yÃ¼kseliÅŸle 268 milyar dolara ulaÅŸtÄ±.

GeniÅŸleyici para politikalarÄ± ve tarihi dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerdeki faiz oranlarÄ±, 2020'de pay piyasalarÄ±nda rekor seviyeleri beraberinde getirdi. KÃ¼resel halka arz piyasasÄ±, "ultra gÃ¼vercin" ve dÃ¼ÅŸÃ¼k faizli ortamda Ã¶nemli direnÃ§ gÃ¶sterdi. HÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen, deÄŸiÅŸen piyasa dinamiklerine ayak uydurabilen, yeni hizmetler ve Ã¼rÃ¼nleri hÄ±zla piyasaya sÃ¼rebilen inovatif ÅŸirketler, fon ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.

Halka arzlar, hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen ÅŸirketlerin Ar-Ge projelerini fonlamalarÄ± ve bÃ¼yÃ¼melerini desteklemede Ã¶nemli rol oynadÄ±, yatÄ±rÄ±mcÄ±lara dÃ¼ÅŸÃ¼k faiz ortamÄ±nda daha yÃ¼ksek getiri potansiyeli sundu.

2019 ve 2020 yÄ±llarÄ±nda halka arz edilen ve yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) aÅŸÄ±sÄ± geliÅŸtirmeyi baÅŸaran ÅŸirketlerden BioNTech ve CureVac'Ä±n toplumlara katkÄ± yapabilmesinde piyasalardan saÄŸladÄ±ÄŸÄ± fonlama hayati Ã¶neme sahip oldu.

Teknoloji, sÄ±nai ve saÄŸlÄ±k alanÄ±ndaki halka arzlar, 2020'deki halka arzlarÄ±n yÃ¼zde 59'unu, gelirlerin de yÃ¼zde 64'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu.

TÃœRKÄ°YE'DEKÄ° HALKA ARZLARDA TOPLAM TALEP 6,8 MÄ°LYAR LÄ°RAYI AÅžTI

TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l 8 ÅŸirket halka arz oldu. YatÄ±rÄ±mcÄ±lar bÃ¼tÃ¼n halka arzlara oldukÃ§a yoÄŸun talep gÃ¶sterdi. SÃ¶z konusu 8 halka arzÄ±n deÄŸeri 450 milyon lirayÄ± aÅŸarken, bu halka arzlara toplamda 6,8 milyar liradan fazla talep toplandÄ±.

BazÄ± halka arzlarda 50 katÄ± aÅŸan talepler gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, birÃ§ok hissede halka arz sonrasÄ± yÃ¼zde 100'Ã¼ aÅŸan getiriler saÄŸlandÄ±. SÃ¶z konusu geliÅŸmelerle son 2 yÄ±l iÃ§inde halka arz edilen ÅŸirketlerden oluÅŸan halka arz endeksi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 197 deÄŸer kazandÄ±.Â

HALKA ARZLARDA Ä°LK GÃœN GETÄ°RÄ°LERÄ° YÃœKSEK

GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan halka arzlarÄ± takip eden ilk gÃ¼nlerdeki getiri, 2019 yÄ±lÄ±ndaki getirilerin epey Ã¼zerinde seyretti. Bu durum, kÃ¼Ã§Ã¼k yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n yeni yÄ±lda da halka arzlara talep gÃ¶stermeye devam edeceÄŸine iÅŸaret ediyor.

Amerika kÄ±tasÄ±ndaki halka arzlar, ilk gÃ¼nÃ¼nde ortalama yÃ¼zde 45,6 getiri saÄŸladÄ±. Cari durumda ise halka arzlarÄ±n getirileri yÃ¼zde 72,3 seviyesinde bulunuyor.

Asya-Pasifik'teki halka arzlarÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde ortalama yÃ¼zde 57,9 getiri elde edilirken, cari durumda getiri oranÄ± yÃ¼zde 79,5 oldu.

Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika'daki (EMEIA) halka arzlarda ise gÃ¶rece daha dÃ¼ÅŸÃ¼k getiriler saÄŸlandÄ±. Bu bÃ¶lgede ilk gÃ¼n getirileri yÃ¼zde 5,2, cari durumda ise getiriler yÃ¼zde 16,6 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

SON 10 YILIN EN YÃœKSEK HALKA ARZ GETÄ°RÄ°SÄ°Â

GeÃ§en yÄ±l halka arzlardan elde edilen 268 milyar dolar, 2010'dan bu yana saÄŸlanan en yÃ¼ksek miktar olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Asya-Pasifik, 2020'de en Ã§ok halka arz yapÄ±lan bÃ¶lge oldu. Bu bÃ¶lgede 822 halka arz gerÃ§ekleÅŸtirildi. Bu bÃ¶lgedeki halka arzlarda yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 45 artÄ±ÅŸla toplam 136,2 milyar dolar gelir elde edildi.

Amerika kÄ±tasÄ±ndaki halka arzlardan ÅŸirketlere geÃ§en yÄ±l 97,9 milyar dolarlÄ±k fon aktarÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu gelirler, 2019'a gÃ¶re yÃ¼zde 78 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Halka arz sayÄ±sÄ± da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 30'luk artÄ±ÅŸla 282'ye Ã§Ä±ktÄ±.

EMEIA bÃ¶lgesindeki halka arz gelirleri yÃ¼zde 43 azalÄ±ÅŸla 33,9 milyar dolara indi. AynÄ± dÃ¶nemde halka arz sayÄ±sÄ± ise yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸla 259'a yÃ¼kseldi.

HALKA ARZDA SON 20 YILIN EN Ä°YÄ° EKÄ°M AYI PERFORMANSI GÃ–RÃœLDÃœ

Halka arz verileri aylÄ±k bazda deÄŸerlendirildiÄŸinde, Ekim 2020'de halka arz sayÄ±larÄ± bakÄ±mÄ±ndan son 20 yÄ±lÄ±n en iyi ekim ayÄ± performansÄ± sergilendi. Bu performansÄ±n ABD seÃ§imleri ve Brexit anlaÅŸmasÄ± Ã¶ncesi sergilenmesi dikkati Ã§ekti.

Ekim ayÄ±nda dÃ¼nya genelinde 187 halka arz gerÃ§ekleÅŸtirildi ve bu halka arzlardan 37,4 milyar dolarlÄ±k fonlama saÄŸlandÄ±. GeÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda ise artan risk algÄ±sÄ±ndan dolayÄ± halka arzlarda Ã¶nemli dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydedildi.

GeÃ§en ay ise sÃ¶z konusu risklerin ortadan kalkmasÄ±yla halka arzlarda yeniden toparlanma yaÅŸandÄ±. AralÄ±kta kÃ¼resel bazda 209 halka arzdan 42 milyar dolarlÄ±k fonlama saÄŸlandÄ±.

2020'nin son Ã§eyreÄŸinde en bÃ¼yÃ¼k halka arz, 4 milyar dolarla JD Health olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.