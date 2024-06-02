‘Halka arzda Kanada modeli uygulanabilir’

Haberin Devamı

Çevik, “Kanada bunu girişimcilerin kabul edildiği alt borsalarla aşmış. Türkiye’de de bu model uygulanırsa hem finansman hem de denetim sorunu aşılır” diye konuştu.

44 MİLYAR DOLAR FON

Önceki gün gazetecilerle bir araya gelen Çevik, Türkiye’de geçen yıl 5.7 milyar dolarlık maden ihracatı gerçekleştiğini söyledi. Çevik, “Türkiye’de madencilik sektörü Gayrisafi Milli Hasıla’dan (GSMH) yüzde 1.3 pay alıyor. Madenciliği gelişmiş ülkelerde ise bu pay, yüzde 7’lerde. Eğer bu seviyeye ulaşırsak ihracatımız 40 milyar dolara çıkabilir” dedi. Sektörün finansmana erişim sorununa dikkat çeken Çevik, şöyle devam etti: “Madenciler olarak önerimiz Türkiye’de, Kanada’da da uygulanan borsa modelinin uygulanmasıdır. Geçtiğimiz beş yıl boyunca Toronto Stock Exchange (TSX) ve TSX Ventures’da (TSXV) maden şirketleri; 44 milyar dolarlık fon elde etti. Türkiye’de borsada işlem gören toplam şirket sayısı da 655 civarında. Madencilik endeksindeki şirket sayısı ise sadece 5. Artması lazım. Eğer Kanada’da olduğu gibi bir model yaratılırsa hem finansmana ulaşım sorunu çözülür hem de sektörün daha sıkı denetlenmesi sağlanır.”

Haberin Devamı

KROMDA İKİNCİYİZ

KROMDER Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik, krom madenleri hakkında da bilgi verdi. Türkiye’nin kromda dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduğunu söyleyen Çevik, şöyle devam etti: “ Dünyada yıllık 20 milyon ton krom üretimi var. Bunun 12 milyon tonunu Güney Afrika gerçekleştiriyor. Türkiye yılda yaklaşık 2 milyon ton krom üretiyor. Yılda 650 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Üretimin 1.5 milyon tonluk kısmı ihraç edilirken, geri kalan kısmı içeri veriliyor. Ton fiyatı şu anda 350 dolar seviyelerinde olan krom paslanmaz çelikten gıdaya, otomobile kadar birçok alanda olmazsa olmaz. Maden ihracatının yüzde 12’si kromdan. Dernek olarak biz de 28 üyemizle toplam krom üretiminin yüzde 95’ini temsil ediyoruz.”