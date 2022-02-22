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Halka arza 2.5 kat talep

#DAP Gayrimenkul#Halka Arz#Ziya Yılmaz
Halka arza 2.5 kat talep

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin 15-18 Şubat tarihleri arasında talep topladığı halka arz süreci Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde tamamlandı. Şirketin halka arz büyüklüğü 555 milyon lira oldu. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara 2.5 katı, dağıtım yapılan tutarın toplamına ise 1.5 katı talep oluştu.

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Yatırımcılardan gelen bu yüksek talebi karşılamak için, tahsisat oranlarında değişiklik yapılarak, yurtdışı yatırımcılara ayrılan yüzde 10’luk tahsisat oranı yurtiçi bireysel yatırımcılar tahsisat grubuna aktarıldı. DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, hisse başı fiyatı 18.50 TL oldu. Halka açıklık oranı ise yüzde 15.01, iskonto oranı da yüzde 27.2 olarak belirlenmişti.

SAĞLIKLI EV İNŞA EDİYOR

Gayrimenkul sektöründe 41 yıllık tecrübeye sahip firma geniş bir portföye sahip. DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesiyle, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk defa ‘sağlıklı ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

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YENİ PROJELER YOLDA

Bunun yanında yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut GYO güvencesi ile Levent’te konut projesi hayata geçirecek. Şirket gelir paylaşım ihalesiyle aldığı dev arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut üretecek. Bu proje ayrıca, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 5 yılda yatırım değeri 35 milyar lira olacak 6 konut projesi hayata geçireceklerini dile getirmişti.

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#DAP Gayrimenkul#Halka Arz#Ziya Yılmaz

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