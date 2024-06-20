Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek büfelerinde satılan ürünlere ortalama yüzde 60 oranında zam geldi. 5 liradan satılmakta olan 250 gram normal ve kepekli ekmek, bugün uygulamaya koyulan zamla birlikte 8 liraya yükseldi. Ekmeğin yanı sıra glütensiz ürünler, atıştırmalıklar, toplu tüketim ürünleri, bebek ürünleri ve unlar da zamlı yeni fiyatlarla satılmaya başladı.

ORTALAMA YÜZDE 60 ZAM GELDİ

Yapılan zam ile birlikte İBB’ye bağlı Halk Ekmek büfelerinde satılan ürünlere ait fiyat listesi ise şu şekilde oldu;

250 gram normal ve kepekli ekmek 8 TL, 500 gram organik tam buğday ekmeği 40 TL, 500 gram siyezli çok tahıllı ekmek 35 TL, 400 gram çavdarlı ekmek 40 TL, 350 gram ruşeymli ekmek 35 TL, 600 gram yufka 45 TL, 670 gram tost ekmeği 45 TL, 500 gram kepekli tost ekmeği 35 TL, 350 gram hamburger ekmeği 40 TL, 400 gram tam buğday unlu sandviç ekmeği 25 TL, 400 gram çavdarlı sandviç ekmeği 25 TL ve 240 gram ciabatta sandviç ekmeği 20 TL.

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"YÜZDE 60 ZAM ÇOK FAZLA"

Fatih ilçesindeki Halk Ekmek büfesinin kuyruğunda bekleyen Şaban Erol, "Uygun değil, biraz daha ucuz olması gerekir. Yüzde 40 enflasyon düşünülüyor, yüzde 60 kalemde zam çok fazla. Bu ekmeği zaten genelde yiyenler biraz daha dar gelirliler. Sağlıklı bir ekmek, hepimiz yemek istiyoruz ama genelde onların daha çok zamanı olduğu için kuyrukta bekleyebiliyorlar. Bir anda yüzde 60 zam çok fazla" dedi. Büfeden ekmek alan Hanif Başaran da, "Zam çok olmuş çok. Fakir fukara ne yapacak. Gerçekten çok olmuş yani. Çünkü 10 lira diğer yerlerde, fırınlarda ekmek. Yani çok olmuş, ne diyelim. Ekmeği diğer taraftan 10 liraya alıyorum ben. Benim alma gücüm var ama alamayan insanlar var yani." diye konuştu.

"DURUMU OLMAYAN İNSANLAR İÇİN BİRAZ ZOR"

Müşteri Asım Çelik, "Biraz pahalı yapmışlar. Bunun hakkı yüzde 20, yüzde 25. Yüzde 60 çok. Öbür ekmeklere zam gelmezse bu fazla olur. Öbür ekmek de 15 lira olacak diyorlar. Ona göre normal oluyor bu sefer de." dedi. Büfeden ekmek alan Hasan Ali ise, "Durumu olmayan insanlar için biraz zor. Sıkıntı yaşayan insanlar için bu kadar zam yapmazlar, aşağıya çekerler inşallah. Bu ekmek yükseldiği zaman öbürkü daha fazla yükselir. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.