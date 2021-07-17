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Ekonomi
Fatma AKSU/İSTANBUL
Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Halk Ekmek’e yüzde 25 zam

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaptı. Halk ekmek fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya yükseldi.

İBB’den yapılan açıklamada, “İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak” denildi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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