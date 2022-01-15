Halk Ekmek’e dev fabrika geliyor

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Toplam 100 milyon Euro’ya mal olacak fabrika mayıs ayında seri üretime başlayacak. Hadımköy’deki fabrikayı basın mensuplarına gezdiren İstanbul Halk Ekmek Müdürü Okan Gedik, İstanbul’un günlük halk ekmek talebinin 1.9 milyon olduğunu söyledi. Günde 22 saat üreterek 1.5 milyon ekmek ve 40 çeşit 75 bin ürün ürettiklerini anlatan Okan Gedik, “Halk Ekmek olarak bakkallar, zincir marketler, hastaneler, okullar gibi kamu kuruluşları ve yemek şirketlerine de dağıtım yapıyoruz. İstanbul’da 607 büfemiz var. Toplam 316 bakkal, bin 69 market şubesi ve toplu tüketim yerleriyle birlikte bin 324 noktada çalışıyoruz. Toplu tüketimle birlikte 3 bin 25 noktaya taze ekmek bırakıyoruz. Her gün 103 rotaya ortalama 3 rutin sefer yapıyoruz. 5 sefer yaptığımız rotalar da var. Edirnekapı-Esenler rotası da bunlardan biri. Halk Ekmek günde 85 araçla 16 bin 500 kilometre yol kat ediyor ve 3 bin 500 noktaya ekmek bırakıyor” diye konuştu.