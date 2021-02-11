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Ekonomi
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Halihazır harita yapım hizmeti alınacak

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Halihazır harita yapım hizmeti alınacak
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Yeşilyurt (MALATYA) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gelen Evrak Kısmı, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 06510 Çukurambar /Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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