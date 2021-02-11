Halihazır harita yapım hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gelen Evrak Kısmı, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 06510 Çukurambar /Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

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