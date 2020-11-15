Halata 5 yıl hapis talebi

Yılda yaklaşık 50 milyon ziyaretçi ağırlayan Kapalıçarşı, asırlardır ticaretin de en işlek noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen Çarşı’daki dükkânlardan birinde ise geçtiğimiz haziran ayında ilginç bir olay yaşandı. Döviz bürosu olarak işletilen dükkânın tahliyesi sırasında, 2 tonluk çelik kasanın halatlar yardımımı ile çıkarıldığına ilişkin görüntüler tartışmalara yol açtı.

UZMANI RAPOR HAZIRLADI

Dükkânda, daha önce de alınan basit onarım iznine rağmen esaslı onarım yapıldığına ilişkin şikâyet ile birlikte savcılık harekete geçti. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun şikâyeti üzerine yürütülen soruşturma dosyasına giren rapor, tescilli eser niteliğindeki dükkâna büyük zarar verildiğini ortaya koydu. Raporda, asma kat çıkılan dükkânda metal giydirme cephe yaptırıldığı, asılan tabelanın yanı sıra duvar ve zemin döşemesine zarar verildiği kaydedildi.Savcılık, Marmara Döviz AŞ’nin sahiplerinin ifadesini aldı. Şirketin imza yetkilisi konumundaki emekli komiser Şevket Ural (63), yapılan tadilat işleri ile ortakları Ali Hastaoğlu’nun (37) ilgilendiğini söyledi. Baba Ural’ın ifadesine benzer bir ifade veren oğlu Orhan Ural (36) ise, tadilatın yapıldığı dönemde Çin’de olduğunu, yapılan işlerle ortakları Ali Hastaoğlu’nun ilgilendiğini kaydetti. Hastaoğlu tadilatta esere zarar vermediklerini öne sürdü.

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı Sami Şahin, üç kişi hakkında da kültür varlığına zarar verdikleri gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla hapis istemi ile dava açtı. İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianame kapsamında sanıklar hâkim karşısına çıkacak. Savcı Şahin, mülk sahibi Hakan Evin’in yaptığı ‘vergi kaçakçılığı’ suçuna ilişkin dosya için ise ayırma kararı verdi.