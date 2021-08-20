Hal esnafını sevindiren karar

Anılan yönetmeliğe göre, halde faaliyet gösteren şirketlerde hissenin el değiştirmesi halinde, belli bir miktarda ödemenin Hal Müdürlüğü’ne yapılması gerekiyor. Ödemeyi yapmayan firmanın tescil işlemi yapılmaz, böylece halde iş yapamaz.

210 BİN TL İSTENDİ

Bayrampaşa Hali’nde 2004’ten bu yana faaliyet gösteren Ok Kardeşler Tarım Ürünleri şirketinde de geçen yıl hisse devir işlemi yapıldı. Hüseyin Y., sahibi olduğu hisseyi kardeşi Hakan Y.’ye devretti. Devir işlemi ile ticaret sicil gazetesinde yayımlandı. Hal Müdürlüğü geçen 25 Mayıs’ta şirkete yazı göndererek, hisse devir işlemine ilişkin bedelin ödenmesi istendi. Talep edilen tutarın 209 bin 600 TL olduğu kaydedildi.

PARA TALEBİ HAKSIZ

Şirket, tescil işleminin yapılmamasına ilişkin mahkemeye başvurdu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, hisse devir işlemine ilişkin para talep edilmesinin haksız olduğu kaydedildi. Dava dilekçesinde, usul ve yasaya aykırı işleme ilişkin yürütmenin durdurulması istendi. Mahkeme 2 Ağustos günü açılan davada 11 Ağustos günü kararını verdi. Yürütmenin durdurulmasına karar veren mahkeme, davalı kurum İBB’den, ilgili bilgi ve belgelerin istenmesine karar verdi.

‘YÖNETMELİK SORUNLU’

OK Kardeşler Tarım Ürünleri şirketinin avukatı Pınar Bayram “Anılan yönetmelik oldukça sıkıntı verici. Daha önce de, başka bir firmanın işlemi nedeni ile dava açtık. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, yönetmelikteki ilgili hükmü iptal etti. Dosya Danıştay’da. Hal böyleyken, halen daha hisse devir işlemlerinde para talep edilmesine ilişkin ısrar anlaşılır gibi değil” diye konuştu. Bu arada, Türkiye genelinde 169 halde 11 bin kadar yaş sebze meyve firması faaliyet gösteriyor.

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