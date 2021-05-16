Hakan Evin: Tarihi ciro bekliyorum

ABD başkanları Clinton, baba-oğul Bush, sinema sanatçıları Demi Moore, Bruce Willis, Ben Affleck, Eric Clapton... 30 yıllık Kapalıçarşı esnafı Hakan Evin’in dünyaca tanınan müşterileri. Bunların yanında CIA şefleri ve gizli servis elemanları da müşteri portföyünde önemli bir yer tutuyor. Babadan oğula hem halıcı hem de Kapalıçarşı esnafı olan Hakan Evin’e ‘Ünlülerin halıcısı’ denmesinin sebebi müşterilerinin dünyaca tanınan bu isimlerden oluşması.



İNTERNETTEN SATILMIYOR

Pandemi süreci ile birlikte tüm dünya insanlarının adeta buluşma noktası gibi olan Kapalıçarşı da sessizliğe büründü, turizm gelirleri düştü. Kapalıçarşı’daki Imperion Ottoman’ın sahibi Hakan Evin de bu süreci yoğun olarak hisseden çarşı esnaflarından biriydi. Hakan Evin, internet üzerinden yapılan satışlar, e-mail’ler üzerinden müşterilerle iletişim kurarak pandemi sürecinde ayakta kalmaya çalıştıklarını söylüyor. Oysaki halı dokunarak hissettiğiniz, yakından baktığınızda sizi etkileyen bir nesne. Dolayısıyla ‘özel’ olarak nitelendirilen değerli halıların internetten satışı çok da tercih edilmiyor. Hakan Evin, uzun süreli müşterileri ile aralarında bu anlamda güven ortamı olduğu için bu süreçte bile internetten az da olsa satış yaptıklarını vurguluyor.



KADINLAR DEPRESYONDA

Tüm dünyadaki müşterileri ile sık sık mesajlaştığını belirten Hakan Evin, “Özellikle kadın müşterilerim seyahat ve alışveriş edememekten dolayı deprasyona girmiş durumdalar. Çok mutsuzlar. Pandemi sürecinin bir an önce bitmesini sabırsızlıkla bekliyorlar” diyor.



Haziran ayından itibaren Türkiye’nin önemli bir turizm girdisine sahip olacağını düşündüğünü söyleyen Hakan Evin, “Belki çok iddialı olacak söylediklerim ama ben ‘tarihi bir ciro’ bekliyorum. Sürekli görüştüğüm müşterilerimden edindiğim izlenim bu. İnsanlar gezmek ve para harcamak istiyor. Bu yaz ayında sadece halı almak için Kapalıçarşı’ya, Türkiye’ye geleceğini söyleyen onlarca müşterim var. Haziran ayından itibaren Türkiye’nin turizm gelirinde diğer yıllara oranla çok önemli bir artış olacağını iddia ediyorum” dedi.



EYLÜL-EKİM SATIŞLARI TÜM YILI KURTARDI

PANDEMİ süreci Kapalıçarşı esnafı için temmuzdan ekim ayına kadar bulunan olağanüstü şartlara rağmen tatmin edici geçmiş. Hakan Evin, “Geçen yıl özellikle eylül-ekim aylarında yaptığımız satışlarla tüm yılı kurtardık” diyor. Ancak sonrasında ‘tam kapanma’ süreçleri ile neredeyse hiçbir gelir elde edemediklerini de belirtiyor.

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