Hakan Çevikoğlu: E-ticarette yurtdışına açılabiliriz

Çevikoğlu, bunun büyük bir fırsat olduğunu kaydetti. E-ticaret alanında büyük oyuncuların Türkiye’de bulunduğunu ancak söz konusu firmaların ürünlerinin çoğunun Çin malı olduğunu belirten Çevikoğlu, “Türkiye’de e-ticaret platformlarında satışa sunulacak çok fazla ürün bulunuyor. Dünyada Çin’den sonra bizim kadar e-ticarette satılabilir ürünü olan ülke yok” diye konuştu. Dünyadaki büyük firmaların deneyimlerinin kullanılması gerektiğine dikkati çeken Çevikoğlu, “Sadece stratejik konumumuz dolayısıyla yabancı firmalarla yurtdışına açılma hevesini kırmamız gerekir. Bizim kendi başımıza da yurtdışına açılabileceğimizi, önümüzdeki yıllarda bu fırsatları çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. E-İhracatın biraz daha milliliği çağrıştırdığını vurgulayan Çevikoğlu, her platformdan Türk ürünlerinin satılmasını istediklerini ancak bu ürünlerin ihracat adı altında Türk platformlarından dünya pazarına sunulması gerektiğini anlattı.

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