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HaberlerEkonomi HaberleriHakan Çevikoğlu: E-ticarette yurtdışına açılabiliriz
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Ekonomi
Haber Giriş: 29.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hakan Çevikoğlu: E-ticarette yurtdışına açılabiliriz

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Hakan Çevikoğlu: E-ticarette yurtdışına açılabiliriz

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayelerinde gerçekleştirilen ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’ etkinliğinde ‘e-İhracat ile Küçülen Dünya’ panelinde konuşan PTTAVM Üst Yöneticisi Hakan Çevikoğlu, Türkiye’deki ürünleri 60-70 milyon insan yerine, dünya pazarında 2-3 milyar insana satışa sunulabilme fırsatı yakalandığına dikkati çekti.

Çevikoğlu, bunun büyük bir fırsat olduğunu kaydetti. E-ticaret alanında büyük oyuncuların Türkiye’de bulunduğunu ancak söz konusu firmaların ürünlerinin çoğunun Çin malı olduğunu belirten Çevikoğlu, “Türkiye’de e-ticaret platformlarında satışa sunulacak çok fazla ürün bulunuyor. Dünyada Çin’den sonra bizim kadar e-ticarette satılabilir ürünü olan ülke yok” diye konuştu. Dünyadaki büyük firmaların deneyimlerinin kullanılması gerektiğine dikkati çeken Çevikoğlu, “Sadece stratejik konumumuz dolayısıyla yabancı firmalarla yurtdışına açılma hevesini kırmamız gerekir. Bizim kendi başımıza da yurtdışına açılabileceğimizi, önümüzdeki yıllarda bu fırsatları çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. E-İhracatın biraz daha milliliği çağrıştırdığını vurgulayan Çevikoğlu, her platformdan Türk ürünlerinin satılmasını istediklerini ancak bu ürünlerin ihracat adı altında Türk platformlarından dünya pazarına sunulması gerektiğini anlattı.

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