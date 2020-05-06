Hakan Ayaz: Lüks otomobillerde çeşitlilik

Ayaz Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz'da bu anlamda, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların özellikle kiralık araç konusunda yatırımlarını değerlendirmelerinin en makul yatırım yöntemi olacağını belirtiyor. Tek bir araçla bile kiralık araç piyasasına yatırım yapmanın, kiralama bedelinden elde edilecek gelirle kısa bir sürede aracın kendisini amorti edeceğine dikkat çeken Ayaz, özellikle yaz aylarında talebi artan kiralık araç piyasasının yatırım için en makul piyasalardan biri olduğunu belirtiyor.



YILLARDIR YUKARI YÖNLÜ BİR İVME HÂKİM



En önemli yatırım piyasalarından biri olan araç piyasası, son yıllarda dolarda meydana gelen bir takım düşüş ve yükseliş hareketlerine bağlı olarak dalgalanmalar gösteriyordu. Özellikle son 5 yıl içerisinde dolarda meydana gelen hızlı yükselişe bağlı olarak sıfır ve ikinci el araç piyasasında yükseliş görülmüştü.



Doların yükselmesine bağlı olarak özellikle yabancı menşeili araçların fiyatlarında meydana gelen değişimler, kişileri ikinci el araç piyasasına yönlendirmişti. Kısa bir süre sonra sıfır araç piyasasındaki değişim, ikinci el araç piyasasını da artı yönde etkiledi ve fiyatlar aynı oranda yükseldi. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda kişilerin ve şirketlerin araç ihtiyaçlarını karşılamak için, kısa süreli çözümlere yönelmesi de kaçınılmaz oldu.

Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, lüks segment kiralama piyasasındaki fiyat artışlarının da devam edeceğini söyledi.



Lüks otomotiv piyasasında faaliyet gösteren Hakan Ayaz, sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Yurt içi ve yurt dışında otomotiv sektörünün yanı sıra inşaat alanında da faaliyetler yürüten Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, bu alanda 2020 planlarını ve sektörün son durumunu değerlendirdi.



2019 yılı Kasım ayında başlayan ve 2020 Ocak ayında maksimuma çıkan fiyat artışlarının özellikle üst segment olarak değerlendirilen lüks araçlarda daha da yükseldiğini belirten Ayaz, bu yaşanan yükselmenin yıl içerisinde de devam edeceğini söyledi.



Arz-talep dengesinde fiyatların şekillendiğine dikkat çeken Hakan Ayaz, üst model otomobillerde büyük değişimler yaşandığını kaydediyor.



Hakan Ayaz; “2019 yılında başlayan otomotiv sektöründeki değişim ve yükselme trendi, gördüğümüz kadarıyla 2020 yılında da devam edecek. Faiz oranlarındaki düşük oranlar bu yükselişi tetikleyen önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun devam etmesi de ekonomi açısında önemli bir gelişme“ dedi.

Hakan Ayaz, yurt içinde lüks otomotivde İstanbul başta olmak üzer Çeşme ve Bodrum gibi önemli tatil yerlerinde de yatırımları olduğuna dikkat çekerek bunların yanı sıra inşaat sektöründe de 19 yıllık önemli bir tecrübeye sahip olduklarını dile getiriyor.