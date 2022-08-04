Haftanın en kritik verisi! Yön belirleyici olacak

Haberin Devamı

Haftanın en kritik verisi yarın Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak olan ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi… Piyasa beklentisi 250 bin olurken; önceki veri 372 bin seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisi, Fed’in para politikasının yol haritasına karar verirken izlediği en önemli verilerden biri olduğu için kritik önemde bulunuyor. Sürpriz gelecek bir verinin, küresel piyasalar üzerinde sert fiyatlamalara sebep olması bekleniyor.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in faiz artırımında hızlanabileceği beklentilerini kuvvetlendirebilir. Bunun da küresel borsa endekslerinde baskıya neden olması beklenebilir. Ayrıca güvenli liman etkisiyle dünyada doların güçlendirmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında baskı gerçekleşebilir. Tam tersi bir durumda yani verinin zayıf gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla resesyon sesleri yükselebilir ve bunun sonucunda Fed faiz artırımlarını yavaşlatabilir.

Haberin Devamı

FED’DEN ŞAHİN MESAJLAR!

Bu hafta içerisinde Fed üyelerinden şahin mesajlar gelirken; piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed’in faiz artırımlarında daha yumuşak bir tavır izleyeceği beklentisi öne çıkıyor.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yıl sonuna kadar 3 toplantısı daha bulunuyor. Fed’in en yakın toplantısı ise, 20-21 Eylül tarihinde yapılacak. Bu toplantıdan 50 baz puan ya da 75 baz puan faiz artışı bekliyor. Yıl sonunda da Fed’in politika faizini çekmesi beklenen seviye şu an yüzde 3-3,5 seviyesinde bulunuyor.

Bunun dışında piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, henüz sert bir resesyon fiyatlaması da izlenmiyor.

Gözden Kaçmasın İhracatta rekor serisi sürüyor Haberi görüntüle

KRİTİK VERİYE PİYASALAR NE TEPKİ VEREBİLİR?

Eral Karayazıcı - INVEO Portföy Fon Yönetim Müdürü





Tarım dışı istihdam verisi ekonominin check up’ı gibi görülür ve her zaman finansal piyasalar üzerinde etki gösterir.

Haberin Devamı

2022 yılında gündem rekor düzeye tırmanan global enflasyon. Merkez bankaları sert faiz artırımlarına giderek trendi tersine çevirmeyi hedefliyor. Tabii bunu yaparken de ekonomilerin resesyona girmesini istemiyorlar. İdeal olan ekonomilerin yavaş büyüdüğü ve enflasyonun düşüşe geçtiği bir tablo.

ABD ekonomisinde şubatta 678 bin kişiye tırmanan aylık istihdam verisi takip eden aylarda ılımlı bir gerileme kaydetti ve haziran ayında gerçekleşme 372 bin oldu. Yarın açıklanacak temmuz verisinde piyasa beklentisi 250 bin.

Eğer manşet veri buna yakın olursa piyasa etkisinin pozitif olması muhtemel. Ancak güçlü bir sapma olur ve 550 bin gibi çok yüksek bir gerçekleşme ile karşılaşırsak, ekonominin hız kesmediği yönünde bir sinyal olarak okunup negatif piyasa etkisi yaratabilir. Çünkü enflasyonun kontrol altına alınması için talebin yumuşaması tarım dışı istihdamın da ekonominin hız kestiğine işaret etmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

Fed talebin enflasyonu beslemeye devam edeceğini görürse faiz artırımlarında yüzde 3,25 gibi bir tepe ile yetinmeyip politika faizini yüzde 4 gibi bir seviyeye çekebilir. İşte bu kaygı da çok güçlü bir verinin negatif piyasa etkisi yaratmasına neden olabilir.

50 bin kişilik bir istihdam verisi ise, ekonominin artan faizlere hızla reaksiyon gösterdiğini ve enflasyon sorununun çözülmesinin görece kolaylaşacağını düşündürecekse de, yeniden resesyon kaygısına neden olup yine negatif piyasa etkisine sebep olur.

Sonuç derseniz; piyasalar adına en destekleyici senaryo manşet veride 200 bin-300 bin arası bir gerçekleşme ile karşılaşmamız olacaktır.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haberin Devamı