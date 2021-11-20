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Hack’lenmeyi beklemeyin

#Hack#Kredi Kartı#Vpn
Hack’lenmeyi beklemeyin

Son dönemde yaşanan büyük hack olaylarıyla birlikte internette kişisel bilgi güvenliği hiç olmadığı kadar büyük önem taşıyor. Daha güvenli bir teknolojik yaşam için dikkat edilmesi gerekenler ve bireysel olarak alabileceğiniz önlemler bir arada.

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Artık hepimiz internetin bir parçası durumundayız. Hemen her işimizi internet üzerinden hallediyor, sosyal medya platformlarında vakit geçiriyor ve akla gelebilecek neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı internet üzerinden satın alıyoruz. Bu hayatın ayrılmaz bir parçası olan sanal deneyimde kötü niyetli kişilerin hedefi olmak ise maalesef oldukça kolay. Ancak internet dünyasında birçok tehlikeyi engellemek ve önlemek elinizde. Peki neler yapılabilir?

ÖZEL UYGULAMALAR VAR

Güvenliği artırmak için öncelikle parolalara dikkat etmek gerekiyor. güvende kalmak adına platforma özel parola kullanılması, mümkün mertebe farklı platformlarda farklı e-posta adresi tercih edilmesi ve seçilen parolaların sürekli olarak değiştirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu noktada, özel karakterlere sahip karmaşık parolalar üretmek ve düzenli aralıklarla güncellemek gerekiyor. Özel parola uygulamaları, internete sızdırılan veri tabanlarına sahip ve böylece daha önce sızdırılmış bir parolayı kullanmanızı önlüyor. Aynı zamanda bu aracı yardımcılar kullandığınız bir parola sızdırılığı zaman da size bilgi verebiliyor.

İKİ ADIMLI DOĞRULAMA

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Hesaplarınızı güçlü bir parola ile korumak maalesef tek başına yeterli olmuyor. Artık ‘iki adımlı doğrulama’ sistemini de kullanmak gerekiyor. Bu sistem hesaplara bir koruma katmanı daha ekliyor ve giriş için parola yanında ekstra bir koda da ihtiyaç duyuyor. Bu kod bir uygulama üzerinden ya da SMS’le cep telefonunuza gönderilebiliyor. Ayrıca birçok akıllı telefon modelinde ve bilgisayarda biyometrik güvenlik sistemleri de kullanılabiliyor. Tercih edebileceğiniz farklı parmak izi ve yüz tanıma sistemleri, sizi ve bilgilerinizi yüksek seviyede koruyabiliyor.

ÜCRETSİZ VPN’E DİKKAT

İnternet tehlikelerinden korunmak adına güçlü bir antivirüs yazılımı kullanmak da önemli. Antivirüs yazılımlarını güncel tutmak ve düzenli olarak tarama yapmanız faydalı olacaktır. Tehlikelere karşı kullandığınız işletim sistemlerini de sürekli olarak güncellenmeniz gerekiyor. Güvenlik konusunda en önemli unsurlardan birisi de korsan yazılım ve oyunlardan uzak durmak. Güvenliği artırmak adına yapabileceğiniz unsurlardan birisi de VPN kullanmak. Kendisini kanıtlamış bir VPN satın almak ve bunu özellikle herkese açık ortak WiFi bağlantılarda kullanmak oldukça önemli. Ancak ücretsiz VPN’lerin tahmin ettiğiniz kadar güvenli olmadığını da belirtelim.

SANAL KART KULLANMAK KORUYOR

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Güvenliği artırmanın en önemli unsurlarından birisi ise sanal kart kullanmak. Normal kredi kartınız yerine sanal kartı ile alışveriş yaparsanız, kart bilgileriniz çalınsa dahi hesabınızdan para çekilemeyecektir. Sanal kart kullanmak kadar internet alışverişinde kullandığınız kredi kartlarını alışveriş sitelerinin sistemine kaydettirmemek de önemli bir korunma yöntemi. Son olarak kişisel verilerinizi korumak adına düzenli olarak harici disklere ve bulut sistemlere depolama yapmak da büyük önem arz ediyor. Bu sayede sisteminize sızarak verilerinizi şifreleyen ve şifreyi vermek için için sizden fidye isteyen bir saldırı olduğunda, yedek verileriniz üzerinden bu kötü durumdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

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#Hack#Kredi Kartı#Vpn

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