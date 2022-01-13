Hacizle korkutan avukata hapis talebi

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İstenmeyen mesajlara yönelik yapılan yasal düzenlemelere rağmen, bu alandaki sorunlar sürüyor. Anılan mesajların bir bölümü de avukatlık ofislerince gönderiliyor. GSM şirketi abonesi Melda Taptık’ın (57) 290 liralık borcu için yaşadıkları ise “Bu kadar da olmaz” dedirtecek nitelikte.



‘EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ’ MESAJI

Aynı GSM hattını 30 yıldır kullanan Taptık, 14 Şubat 2019 sabahı art arta iki SMS aldı. Taptık’a hitaben yazılan ilk mesajda “… Adreslerine haciz ve muhafaza ekipleri yönlendirilmiştir. Yarım saate işlem yapılacaktır” denildi. Mesajın devamında, dosya masraflarının tamamının da Taptık tarafından ödeneceği ifadeleri yer aldı.

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ÖDEME EMRİ GELMEDİ

Taptık, ilk başta duruma anlam veremedi. Çünkü ne ödenmeyen bir faturası vardı ne de kendisine ulaşan bir ödeme emri vardı… Taptık, gelen mesajın şokunu atlatamadan dakikalar sonra bir mesaj daha geldi. 15 dakika ara ile atılan ikinci mesajda da “… Hukuki süreci oyaladığınıza ilişkin hakkınızda, resmi evrak düzenleyen memura yalan beyanda bulunmaktan sıralı cezaî işlem başlatılacaktır” denildi. Çağdaş & Muş Avukatlık Bürosu’ndan geldiği anlaşılan mesajlardan bir saat kadar sonra bu kez Taptık, aynı hukuk bürosundan aranmaya başladı.



4 DAKİKADA ÜÇ ARAMA

Saat 11.51 ile 11.55 arasında üç kez aranan Taptık, yaşadığı şoku atlattıktan sonra e-Devlet uygulaması üzerinden hakkında bir icra takibi olup olmadığını sorguladı. Kayıtlara göre Taptık hakkında bir icra takibi başlatılmıştı. Ancak, eline ulaşan bir ödeme emri bulunmuyordu. Taptık, henüz kesinleşmeyen bir icra takibi nedeni ile mesaj ve aramalara maruz kaldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, anılan büronun kurucularından Harun Muş (43) hakkında soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulundu. Bakanlığın ‘olur’ vermesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya savunma sunan Muş’un avukatı, “Kimseye SMS atmadık. İddiaların tamamı asılsız” dedi. Yürütülen soruşturma sonrası Muş hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçlaması ile 2 yılı kadar hapis istemi ile dava açıldı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması önümüzdeki aylarda yapılacak.