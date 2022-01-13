Hacizle korkutan avukata hapis talebi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
19 kent alarmda Meteorolojiden yoğun kar uyarısı geldi19 kent alarmda! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı geldi#Meteoroloji
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
İnsanlık için dönüm noktası Domuzdan kalp nakli...İnsanlık için dönüm noktası! Domuzdan kalp nakli...#Organ Nakli
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisiErdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisi#Ekonomi
İşte Torrrent ile ekibinin sözleşme süresi ve maliyeti... Riera derken ekibe Türk yardımcı...İşte Torrrent ile ekibinin sözleşme süresi ve maliyeti... Riera derken ekibe Türk yardımcı...#Galatasaray
Elektrik faturasına dikkat EPDKdan vatandaşa çağrı: Şikâyet edinElektrik faturasına dikkat! EPDK'dan vatandaşa çağrı: Şikâyet edin#Elektrik Faturası
İsmail Kartal açıklandı, Ali Koç Almanyaya uçtu Löw mü gelecekİsmail Kartal açıklandı, Ali Koç Almanya'ya uçtu! Löw mü gelecek?#Fenerbahçe
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecekProstat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'#Kanser
Komşuda taciz depremi... Skandal savunmaKomşuda taciz depremi... Skandal savunma#Yunanistan
Büyük taşınma belgesel olduBüyük taşınma belgesel oldu#Türk Hava Yolları
PKKlı teröristle fotoğrafı çıkmıştı... HDPli vekilin dokunulmazlığının kaldırılması süreci: Kritik tarih 20 OcakPKK'lı teröristle fotoğrafı çıkmıştı... HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması süreci: Kritik tarih 20 Ocak#Semra Güzel
Yeniden mahkemelik oldular... Beni küçük düşürdüYeniden mahkemelik oldular... 'Beni küçük düşürdü'#Arto
Kızı bile tanıyamadıKızı bile tanıyamadı#Mahmut Tuncer
HABERLEREkonomi Haberleri

Hacizle korkutan avukata hapis talebi

#Haciz#Korkutma#Hapis
Hacizle korkutan avukata hapis talebi

Bir GSM şirketinin abonesine yönelik, 290 liralık borcu için üst üste “Haciz memurları yönlendirdik” mesajı atan hukuk bürosunun sahibi hakkında dava açıldı. 2 yıla kadar hapsi istenen avukat, “görevini kötüye kullanmakla” suçlanıyor. “Kimseye SMS göndermedik” savunması yapan avukat, ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

İstenmeyen mesajlara yönelik yapılan yasal düzenlemelere rağmen, bu alandaki sorunlar sürüyor. Anılan mesajların bir bölümü de avukatlık ofislerince gönderiliyor. GSM şirketi abonesi Melda Taptık’ın (57) 290 liralık borcu için yaşadıkları ise “Bu kadar da olmaz” dedirtecek nitelikte.

‘EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ’ MESAJI

Aynı GSM hattını 30 yıldır kullanan Taptık, 14 Şubat 2019 sabahı art arta iki SMS aldı. Taptık’a hitaben yazılan ilk mesajda “… Adreslerine haciz ve muhafaza ekipleri yönlendirilmiştir. Yarım saate işlem yapılacaktır” denildi. Mesajın devamında, dosya masraflarının tamamının da Taptık tarafından ödeneceği ifadeleri yer aldı.

Hacizle korkutan avukata hapis talebi

Haberin Devamı

ÖDEME EMRİ GELMEDİ

Taptık, ilk başta duruma anlam veremedi. Çünkü ne ödenmeyen bir faturası vardı ne de kendisine ulaşan bir ödeme emri vardı… Taptık, gelen mesajın şokunu atlatamadan dakikalar sonra bir mesaj daha geldi. 15 dakika ara ile atılan ikinci mesajda da “… Hukuki süreci oyaladığınıza ilişkin hakkınızda, resmi evrak düzenleyen memura yalan beyanda bulunmaktan sıralı cezaî işlem başlatılacaktır” denildi. Çağdaş & Muş Avukatlık Bürosu’ndan geldiği anlaşılan mesajlardan bir saat kadar sonra bu kez Taptık, aynı hukuk bürosundan aranmaya başladı.

4 DAKİKADA ÜÇ ARAMA

Saat 11.51 ile 11.55 arasında üç kez aranan Taptık, yaşadığı şoku atlattıktan sonra e-Devlet uygulaması üzerinden hakkında bir icra takibi olup olmadığını sorguladı. Kayıtlara göre Taptık hakkında bir icra takibi başlatılmıştı. Ancak, eline ulaşan bir ödeme emri bulunmuyordu. Taptık, henüz kesinleşmeyen bir icra takibi nedeni ile mesaj ve aramalara maruz kaldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hacizle korkutan avukata hapis talebi



AVUKATIN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, anılan büronun kurucularından Harun Muş (43) hakkında soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulundu. Bakanlığın ‘olur’ vermesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya savunma sunan Muş’un avukatı, “Kimseye SMS atmadık. İddiaların tamamı asılsız” dedi. Yürütülen soruşturma sonrası Muş hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçlaması ile 2 yılı kadar hapis istemi ile dava açıldı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması önümüzdeki aylarda yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haciz#Korkutma#Hapis

BAKMADAN GEÇME!

Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler

BAKMADAN GEÇME!

Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler