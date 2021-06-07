Hacim Nedir? Kripto Para İşlem Hacmi Nedir, Ne İşe Yarar? İşlem Hacmi Düşerse Yada Yükselirse Ne Olur?

İşlem miktarı, belirli bir zaman dilimi içinde el değiştiren toplam menkul kıymet miktarını gösterir. İşlem fiyatı ise, bir menkul kıymetin emirlerin gerçekleştirildiği, alınıp, satıldığı fiyatı ifade eder.

Hacim Nedir?

Borsa ile yakından ilgilenen kişilerin en sık duyduğu sözcüklerden birisi de işlem hacmidir. Borsada işlem hacmi, bir borsada ya da menkul kıymette tüm alış ve satışların parasal değerlerini ifade eder. İşlem hacmi, işlem yapılacak olan menkul kıymet adedi ile bu menkul kıymetlerin işleme girdiği fiyatların çarpımlarının toplamı ile hesaplanır. Kısacası; “Hacim = İşlem Miktarı * İşlem Fiyatı” formülü ile hesaplanır. İşlem hacmi, aylık, saatlik, günlük ve gerektiğinde de yıllık olarak hesaplanır.

Kripto Para İşlem Hacmi Nedir?

Kripto para işlem hacmi, kripto para alım ve satım işlem miktarlarının belirli bir dönem içindeki değerlerin toplamına denir. Kripto para işlem hacmi, son günlük, 24 saatlik, haftalık, aylık, yıllık ya da daha uzun bir süre için hesaplama yapılabilir. Günlük, haftalık ya da aylık belirli aralıklardaki periyotlarda hesaplanan işlem hacmi, kripto paranın en yaygın kullanım şeklini gösteren çok önemli bir veridir.

Bir coin için günlük işlem hacminin yüksek olması, coin’in kripto para topluluğu tarafından kullanıldığını ve geniş bir kitle tarafından benimsendiğini gösterir. İşlem hacmi, yüksek olan menkul kıymetler, likit şeklinde isimlendirilir. Likitlerin alınıp satılması diğer menkul kıymetlere göre çok daha kolaydır. İşlem hacmi düşük olan, alıcı ve satıcı sayısının daha az olduğu hisse senetlerine sahip olunan payların elden çıkarılması genellikle daha zor olur. Bu nedenle işlem hacmi, yatırımcılar için çok önemlidir.

Kripto Para İşlem Hacmi Ne İşe Yarar?

Kripto para işlem hacmi, kripto para borsalarında ilk akla gelen günlük işlem hacmidir. Günlük işlem hacmi, belirli bir kripto paranın son 24 saat içinde gerçekleştirilen tüm al sat işlemlerinin toplamını gösterir. Günlük işlem hacmi ise, söz konusu coin’in toplam miktarı ile ifade edilir. Yatırımcılar, yatırım yapacakları coin'in işlem hacmini göz önünde bulundurarak işlem yapar.

Fiyatlar yükseldikçe işlem hacminin de artması, yatay piyasada ise, fiyatlar düştükçe işlem hacminin de buna bağlı bir şekilde düşmesi normal kabul edilir. Bu nedenle de işlem hacim ‘’Trendlerin teyidi‘’ bakımından çok önemlidir. Bu yüzden de işlem hacmi trendinin desteklenmesi gerekir. Aynı zamanda hiçbir trendin işlem hacminden bağımsız değildir.

İşlem Hacmi Düşerse ya da Yükselirse Ne Olur?

Bir menkul kıymet için verilen emrin gerçekleşmesi için karşısında da bunun tam tersi bir emir ile eşleşme yapması gerekir. Bu durumda da menkul kıymetin alış fiyatlarının toplamı satış fiyatına eşit olması gerekir. Bir hisse senedinde işlem hacminin artması, hisse senedinin aslında daha çok el değiştirmiş olduğunu gösterir.

Bunun en büyük nedeni ise, piyasada olumsuz bir beklenti oluşması ya da şirketle ilgili yeni bir haberin ortaya çıkması gibi nedenlerden kaynaklanabilir. İşlem hacminin artması, olumlu yönde olabileceği gibi satışlarda yaşanan artış nedeni ile olumsuz yönde de olabilir. İşlem hacmi, işleme konu olan menkul kıymetin işlem miktarının işlem gördüğü alış ve satış fiyatlarının çarpılması sonucunda hesaplanır. İşlem hacmi yükseldiğinde yatırımcılar daha güvenle yatırım yapabileceğini düşünerek bu değerler üzerinden işlem yapar.

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