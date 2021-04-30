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Ekonomi
Haber Giriş: 30.04.2021 - 18:43 | Son Güncelleme:

Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

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Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi Hastaneler’inde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların başvurularını nüfus cüzdanı, diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen  sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/  adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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