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2 dev şirket daha Rusya’dan çekildi

#Spotify#H&M#Rusya
2 dev şirket daha Rusya’dan çekildi

Müzik platformu Spotify, moda markası H&M ve Citi Bankası’nın çatı şirketi Citigroup, Rusya’dan çekildiğini açıklayan son şirketler oldu.

H&M, Rusya’da en çok tercih edilen mağazalar arasında. Ülkede 155 mağazası olan H&M, ülkedeki satışlarını durdurdu. Rusya, mağaza sayısı açısından H&M’in ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor.

2 dev şirket daha Rusya’dan çekildi

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TEKNOLOJİ FİRMALARI DA ÇIKMIŞTI

Teknoloji devi Apple da Rusya'daki ürün satışlarını tamamen durdurma kararı aldı, Apple Pay ve Apple Maps gibi hizmetlerini de sınırlıyor. 

Google da ödeme sistemi Google Pay'i sınırlamıştı. ABD'li Nike şirketi de Rusya'da satışlarını durdurma kararı almıştı. ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

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Microsoft yaptığı açıklamada, Rus devlet medya kuruluşu RT'nin mobil uygulamalarını Windows App mağazasından kaldıracağını ve Rus devlet destekli medya reklamlarını engelleyeceğini söyledi. Google, RT ve diğer Rus kanallarının web sitesi, uygulama ve Youtube videolarındaki reklamlardan para kazanmasını, RT'nin mobil uygulamasının Ukrayna topraklarında indirilmesini engelledi. Facebook'un sahibi Meta da benzer bir yasaklama getirmişti.

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OTOMOBİL ÜRETİCİNDEN BENZER KARAR

İngiliz HSBC bankası, en büyük ikinci olarak bilinen VTB de dahil olmak üzere bir takım Rus bankalarıyla ilişkilerini kesmeye başladığını açıkladı. Nasdaq ve New York borsasında işlem gören Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımı geçici olarak durduruldu.

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ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors Rusya'ya teslimat yapmayacağını; Alman Daimler Truck Holding ve Harley Davidson da Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Volkswagen, Rusya'daki bayilere otomobil teslimatını; İsveç merkezli Volvo Rusya'ya ihracatı askıya alacağını söyledi. 

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#Spotify#H&M#Rusya

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