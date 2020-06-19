GYODER’de yeni başkan Mehmet Kalyoncu

GYODER’de üstlendiği yeni görevini büyük bir heyecanla yürüteceğini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şöyle konuştu: “GYODER, sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün önde gelen girişimcileri, yöneticileri ve profesyonellerinin, sektörün gelişimi için bir araya geldiği çok kuvvetli bir dernek haline geldi. Yeni dönemde öncelikli hedefimiz, GYODER’in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını artırmak, çalışmalarımızı el birliğiyle, çok daha güçlü ve aktif bir şekilde sürdürmektir.”

TEKNOLOJİ VE TASARIM

Gayrimenkulün geleceğini planlarken teknoloji ve tasarıma odaklanmak gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, “Küresel salgın sürecinde hemen herkes evinde, ofisinde, mekanın ne kadar önemli olduğunu ve mekan oluşturmanın ihtisas gerektiren bir iş olduğunu gördü” diye konuştu. Kalyoncu ayrıca, konut kredi paketinin de etkisiyle konut talebindeki artışın gayrimenkul sektörüne büyük bir moral getirdiğine değindi.