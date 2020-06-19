GYODER’de yeni başkan Mehmet Kalyoncu
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) 11 Haziran’da düzenlediği Yönetim Kurulu toplantısında, GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin’in 2 dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinin sona ermesi sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu aday gösterildi. Pandemi döneminde genel kurulların yapılamaması nedeniyle GYODER Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimde, GYODER Başkanlığı’na oybirliği ile Mehmet Kalyoncu seçildi.
GYODER’de üstlendiği yeni görevini büyük bir heyecanla yürüteceğini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şöyle konuştu: “GYODER, sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün önde gelen girişimcileri, yöneticileri ve profesyonellerinin, sektörün gelişimi için bir araya geldiği çok kuvvetli bir dernek haline geldi. Yeni dönemde öncelikli hedefimiz, GYODER’in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını artırmak, çalışmalarımızı el birliğiyle, çok daha güçlü ve aktif bir şekilde sürdürmektir.”
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Gayrimenkulün geleceğini planlarken teknoloji ve tasarıma odaklanmak gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, “Küresel salgın sürecinde hemen herkes evinde, ofisinde, mekanın ne kadar önemli olduğunu ve mekan oluşturmanın ihtisas gerektiren bir iş olduğunu gördü” diye konuştu. Kalyoncu ayrıca, konut kredi paketinin de etkisiyle konut talebindeki artışın gayrimenkul sektörüne büyük bir moral getirdiğine değindi.
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