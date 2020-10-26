GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yapıları inşa etmek kadar yaşatmak da çok önemli

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, GYODER tarafından, gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen "GYODER Çözüm Platformu" toplantısında sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı.



GYODER’in sadece eleştirmek, sorunlardan bahsetmek değil çözümün bir parçası olmak anlayışını benimsediğini belirten Kalyoncu, "Biz her zaman masaya yeni bir öneri sunmanın, ‘bu da mümkün’ diyebilmenin derdi içerisindeyiz. Çözüm Platfomu, daha büyük bir kitleyle ortak aklı bulup, fikirlerimizi bunun üzerine inşa etme imkanı sağlıyor. Pandemiden sonra her şeyin yeniden şekillendiği gibi tesislerin, yapıların yönetimi de yeniden şekillendi. Eskiden paylaşım ekonomisi gibi bir kavram üzerine herkes ticari bir strateji geliştirirken bugün herkesin kendi alanını, kendi bireysel araçlarını oluşturma ve bunları kullanma motivasyonunda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu süreçte çok çevik olmak gerekiyor. Bu aslında Türkiye’nin de en güçlü olduğu özelliklerden biridir. Tesis yönetimi alanında da Türkiye bu gücünü, avantaja çevirecektir." ifadelerini kullandı.



"KAYNAKLAR OPTİMUM ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ"



Kalyoncu, "Binaları, yapıları yapmaktan daha zoru onları yaşatmaktır." ifadesini kullanarak, bu süreci İstanbul Havalimanı’nda yaşadıklarını kaydetti.

Havalimanını inşa etmenin çok zor bir süreç olduğunu aktaran Kalyoncu, "1 milyon 400 bin metrekare, çok karmaşık ve sofistike sistemlerin bir arada çalıştığı, kusursuz bir şekilde operasyona geçen bir yapıydı. Bugün bizim açımızdan zorluğun azalmadığını söyleyebilirim. Şu anda işletme çok önemli bir konu. Ülkemizin kaynaklarını optimum şekilde değerlendirerek israfı önleyecek, teknolojiyi daha yoğun kullanarak gerekli hizmetleri sağlayacak bir bakış açısı, önümüzdeki dönemde tesis yönetimine yön verecektir. Bu açıdan yapıları inşa etmek kadar yaşatmak da çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.



MÜLK VE TESİS YÖNETİMİ BANKALAR AÇISINDAN HAYATİ ÖNEMDE



Bankalar açısından mülk ve tesis yönetimini değerlendiren GYODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay ise mülk ve tesis yönetiminin bankalar açısından son derece hayati bir konu olduğunu belirtti.



Tesisin içine AVM, hastane, üniversite, otoyol, enerji tesisi ve lojistik tesislerin de girebildiğini aktaran Atay, şunları kaydetti:



"Bankalar bu tesislerde yatırımcı olarak yer alabilir. Asıl konu bankalar finansman tarafında yer almak durumunda. Bu tesislere baktığımızda öz kaynakla yapılan çok azdır. Tamamına yakını banka finansmanıyla yapılıyor. Finansman tarafında iki konu çok önemli, birincisi tesisin inşaatı, ikincisi nakit akışı ve bu akışı yaratan tesisin yönetimi. Çünkü değer çok değişiyor. Eğer kötü yönetilen bir tesis ise bizim elimizdeki ipoteklerin daha sonra hiçbir anlam ifade etmediğini zaman içerisinde gördük. Bizim baktığımız, verdiğimiz kredinin teminatı açısından nakit akışıdır. Nakit akışını yaratacak unsur da tesis yönetimidir."