GYODER Başkanı Kalyoncu: Geride kalma lüksümüz yok

Kalyoncu, ‘Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’ olan isimlerini ‘Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’ olarak değiştirdiklerini açıkladı. Pandeminin de etkisiyle gayrimenkul sektörünü çok hareketli ve farklı bir dönemin beklediğini belirten Mehmet Kalyoncu, “Bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, ekonomimizi, sektörümüzü hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. GYODER olarak, hep birlikte sektörümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız. Yenilikleri kaçırma, geride kalma lüksümüz yok” dedi. Sektör olarak doğaya saygılı, teknolojinin en güncel imkanlarından faydalanan ve iyi tasarlanmış projeler üretme motivasyonuyla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Kalyoncu, “Ürettiğimiz her bir projenin, çaktığımız her bir çivinin şehirlerimize bir iz bıraktığının bilincinde olunmalı” diye konuştu.

İSTANBUL ÇADIRI

Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2022’de İstanbul çadırı kuracaklarının bilgisini paylaşan Kalyoncu, “Yurtdışında Türk gayrimenkul piyasasının daha etkili temsil edilmesi için bugüne kadar uzun yıllardır İstanbul Ticaret Odası himayesinde yürüyen MIPIM’de ülkemizi en iyi şekilde temsil etme görevini GYODER olarak üstlendik. Bu doğrultuda MIPIM’de İstanbul çadırının GYODER öncülüğünde kurulması adına gereken çalışmaları başlattık. Çok iyi hazırlanarak Türkiye gayrimenkul sektörü adına çok etkili bir fuar geçireceğiz” şeklinde konuştu.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ

GYODER’in uzun yıllardır gayrimenkul sektörünün gelişimine öncülük eden kuruluşların başında geldiğini vurgulayan Bakan Murat Kurum, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de inşaat sektörü ekonomik büyümenin lokomotifi olma özelliğini taşıyor, taşımaya da devam edecek. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin’den sonra 44 müteahhidimizle ikinci, Amerika ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu anlamda yapı sektörümüz tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türkiye’de inşaat sektörü yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Aileleriyle birlikte baktığımızda toplam 8 milyon kişi ediyor ki bu da nüfusumuzun neredeyse yüzde 10’un inşaat sektöründen geçimini sağladığını gösteriyor. Tüm bunlara bağlı olarak gayrimenkul ve yapı sektörünün önemi her geçen gün daha da artıyor. Bugün bu değeri en yüksek noktaya taşıma ve söz sahibi yapma noktasında GYODER çok büyük bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullanıyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın