Güvensiz koruyucu maske üretenler cezalandırıldı

Koronavirüs salgını sürecinde güvensiz maske üreterek halk sağlığını riske atan firmalara idari para cezası uyguladıklarını bildiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce vatandaşların sağlığı ve güvenliği için maske gibi kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine devam edildiğini vurguladı.

Gerekli şart ve standarda uygun olmayan donanımların tespit edildiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti: “Kişisel koruyucu donanımların denetimi sonrasında 17 marka/model maske için önleyici tedbir aldık, 43 marka için de idari süreç başlattık. Bu ürünlerle ilgili gerekli görülmesi halinde piyasa arzının yasaklanması ve bertaraf edilmesi gibi işlemler uygulanacak. Ayrıca, 14 marka için de test işlemlerimiz devam ediyor. Sürecin ardından güvensiz ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sistemine dahil edilecek. Kimsenin vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamasına fırsat vermeyeceğiz.”



FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Selçuk, maske üretiminde art niyetli üreticilerin piyasaya güvenli ürün sunmalarını sağlamak amacıyla gerekli takibin yapıldığının altını çizerek “Yaptığımız planlı ve ihbar denetimlerinin yanı sıra kurumlar arası iş birliğiyle piyasadaki solunum koruyucu ve diğer kişisel koruyucu donanımların güvenli olması, hiçbir koruma sağlamayan, standartlara uygun olmayan maskelerin piyasada bulunmaması konusunda faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek.” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK BİLGİLENDİRİYOR

Türkiye’de önceki yıllarda maske belgelendirmesinin kısıtlı imkanlarla yapılabildiğini dile getiren Selçuk, onaylanmış kuruluşların altyapısının geliştirilmesiyle piyasaya güvenli ürün sunulmasının kolaylaştığını vurguladı. Bakan Selçuk, artan ihtiyaç nedeniyle kişisel koruyucu donanım üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek sağlandığına da dikkati çekerek şunları kaydetti: “Kişisel koruyucu donanımı üretmek isteyen girişimcilere ve üreticilere güvenli ürün üretimi ve doğru belgelendirme konusunda Bakanlığımızca bilgilendirme yapılıyor. ”