Güvenli iletişim için a-ileti platformu

Turkcell’in yerli iletişim platformu BiP üzerinden ASELSAN’a özel geliştirdiği a-ileti platformu ile ASELSAN çalışanları güvenle iletişim kurmaya devam ediyor. Bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olma özelliğine sahip uygulamayı 9 bine yakın ASELSAN çalışanı kullanıyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere devletimizin stratejik kurumları için önemli sistemler geliştiriyor. Bunun yanı sıra ulaşımdan enerjiye pek çok alanda da önemli altyapı hizmetleri veriyor. Bu tür çalışmalarla ilgili tüm bilgiler ticari ve askeri olarak gizlilik taşıyabiliyor. ASELSAN ile ilgili anlık iletişimimizde yerli ve milli bir çözümü kullanıyor olmayı çok önemli buluyoruz” dedi.

YERLİ UYGULAMA KULLANILDI

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise bu önemli işbirliğinin Türkiye için önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Türk savunma sanayisinin lider elektronik kuruluşu ASELSAN ile önemli bir işbirliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu işbirliği sayesinde yerli uygulamamız BiP’in uygulama geliştirme altyapısını kullanarak, ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu a-ileti’yi tasarladık. Büyük çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu ASELSAN çalışanlarının a-ileti’yi güvenle kullanmasından mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da tüm kurumların ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta ASELSAN yönetimi olmak üzere iş ortaklığımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; yeni projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”