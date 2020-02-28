Güvenli gıda için "tohumdan hasada denetim" önerisi

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bilgi kirliliğini önlemek için başlatılan "Ne Yiyelim, Ne İçelim, Güveniliri Nasıl Seçelim?" başlıklı toplantı serisinin ilki İstanbul'da gerçekleştirildi. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Duruk, toplantı kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda artan güvenilir gıda hassasiyetinden bahsetti.

Türkiye'de güvenilir ürün için ilk şartın denetim olduğunu vurgulayan Duruk, tarlalar sürekli bölündüğü ve üretici değiştiği için denetimde zorluklar yaşandığını anlattı. Duruk, denetimin kolay ve hızlı yapılabilmesi için en önemli şartlardan birisinin, "tarlaların birleştirilmesi" olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık tarafından iklim, toprak ve su analizleri yapıldı, bölgesel ürünler belirlendi. Ancak yetiştirilen ürün, tohumdan hasada kadar denetlenmeli. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar bir araya gelerek ve bir yapı kurarak ürünün güvenilir olması için takibini yapmalı. Bu denetimin en kolay yolu özellikle son yıllarda bölündüğü için boş kalan, ekilmeyen tarlaların birleştirilerek üst kullanım hakkının kooperatiflere verilmesinden geçiyor. Ürün yetiştirilmesi sürecinde denetlenmezse genetiğinin değiştirilmesinden kimyasal kullanımına kadar her türlü olumsuzlukla karşılaşabiliriz."



"İSTİHBARAT TEŞKİLATI BİLE DENETİMLERDE ROL ALMALI"

Mahmut Duruk, ürünü tohumdan hasada kadar toprak, iklim, su, gübre ilaç gibi tüm açılardan denetlenmesi, sistemin kontrol altında yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Duruk, "Gıda güvenliği ileride çok daha önemli hale gelecek. Bu denetimlerde ve süreçlerde istihbarat teşkilatı bile rol alabilir. Son dönemde ortaya çıkan ve 1,5 milyarlık ülkenin adeta karantinaya alınmasına denen olan virüs gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor." diye konuştu.



"MİKROBİYOLOJİK ÜREME OLMAMASI İÇİN DONUK DÖNER TERCİH EDİLMELİ"

Tüm Dönerciler Derneği Genel Başkanı ve Bereket Döner Üst Yöneticisi (CEO) Muhammet Nezif Emek, etkinlikte dönerin güvenilir olabilmesi için hangi süreçlerin izlenilmesi gerektiğini anlattı.

Dünyanın en önemli yiyecekleri arasında ilk sıralarda bulunan dönerin Türkiye'nin global bir markası olduğunu dile getiren Emek, "Türkiye'nin bir manada yeraltı kaynağı gibi en önemli kaynaklarından birisidir.

Emek, dönerin, güvenilir ve hijyen açısından üretim ve satış süreçlerinin denetlenmesinin öneminden bahsederek, "Öncelikle her ürün gibi döner de kaliteli ve hijyenik ortamlarda üretilmeli. İçeriğindeki bileşenler açıkça toplumla paylaşılmalı." dedi.

Etin mikrobiyolojik üreme özelliğinden bahseden Emek, "Ne kadar hijyenik yaparsanız yapın donuk olmazsa, taze olarak ateşe konulursa ette mikrobiyolojik üreme oluşuyor. Bu da büyük bir risk. Haliyle dönerin donuk olarak restoranlarda tüketilmesi gerektiğini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.