Güvenilir gıda için yeni uygulama

Müşteriler, Migros mağazalarında satışa sunulan MB (MigrosBlockchain) logolu 750 çeşidin üzerindeki meyve ve sebzenin tarladan rafa uzanan yolculuğuna, Migros Mobil Uygulaması’nda yer alan ‘Migros Blockchain’ menüsünden ulaşabiliyor. Migros’un, Microsoft ve Obase işbirliğiyle hayata geçirdiği blockchain altyapısı ile meyve ve sebze ürünleri, merkezi olmayan ve şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir block veri kayıt sistemine ekleniyor.

Kayıt olan verilerin değiştirilmesine ve geriye dönük işlem yapılmasına olanak vermeyen sistem, güvenilir veriye ulaşabilme imkanı sunuyor. Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, “Bu kapsamda perakende sektöründe bir ilk olarak, blockchain uygulaması Migros’ta devreye girdi. Sektöre yön verecek bu öncü uygulamamız, meyve ve sebze ürünlerine dair bilgiler değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alıyor.

Böylece tedarik süreçlerine şeffaf bir şekilde erişim imkanı sunuyor. Blockchain ile Meyve Sebze Şeffaflık Projesi’ni öncelikle çalışanlarımızla test ettik ve ardından projeyi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Müşterilerimiz, MB logolu ürünlerimizin tarladan mağazaya kadar olan yolculuğuna Migros Mobil uygulamasındaki Blockchain menüsünden kolaylıkla ulaşabiliyorlar” dedi.